Chord Gitar Jangan Bertengkar Lagi - Kangen Band, Dimainkan dari Kunci C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Jangan Bertengkar Lagi dari Kangen Band.

Chord Jangan Bertengkar Lagi pada artikel ini dimainkan dari kunci C.

[Intro] C F C G

C F

Sadarkah kekasih kelakuan kamu

Dm G

Sungguh sangat menyiksa aku

C F

Padahal ku beri apa yang kau mau

Dm G

Tapi kau tak mengerti aku..

[*]

Am

Sakitnya hatiku

Em

dengan semua caramu

F

Bila kau terus begini

G

nanti ku bisa pergi..

[Reff]

C F

Aku mohon.. sayangilah

G C

Diriku di dalam hidupmu

Am Dm

Dan kamu jangan kasar-kasar lagi

G C -G

Dengarlah pujaan hati..

C F

Aku mohon.. mengertilah

G C

Kita jangan bertengkar lagi

Am Dm

Hadapi semua dengan dingin hati

G C

Dengarlah pujaan hati..

[Musik] C F Dm G

C F Dm -Am G..

[*]

Am

Sakitnya hatiku

Em

dengan semua caramu

F

Bila kau terus begini

G

nanti ku bisa pergi..

[Reff end]

C F

Aku mohon.. sayangilah

G C

Diriku di dalam hidupmu

Am Dm

Dan kamu jangan kasar-kasar lagi

G C -G

Dengarlah pujaan hati..

C F

Aku mohon.. mengertilah

G C

Kita jangan bertengkar lagi

Am Dm

Hadapi semua dengan dingin hati

G C -G

Dengarlah pujaan hati..

C F

Aku mohon.. mengertilah

G C

Kita jangan bertengkar lagi

Am Dm

Hadapi semua dengan dingin hati

G C F G C..C

Dengarlah pujaan hati...

(Tribunnews.com)