Chord Lagu Indonesia Raya - WR Supratman, Kunci Gitar G, Indonesia Tanah Airku

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh WR Supratman.

Lagu Indonesia Raya dapat dimainkan dari kunci gitar G.

Chord gitar dan Lirik Lagu Indonesia Raya

G D G

Indonesia Tanah Airku

G C G D7 G D

Tanah Tumpah Da rah ku..

Am D

Di sanalah Aku Berdiri

D D7 G

Jadi Pandu Ibuku

G D G

Indonesia Kebangsaanku

G Em D G Am B C

Bangsa dan Tanah A......ir....ku

C Am Am B C Bm C

Marilah Ki....ta Ber..se...ru

C G D G

Indonesia Bersatu

C G

Hiduplah Tanahku..Hiduplah Negeriku

Bm D G

Bangsaku Rakyatku Semuanya

C G

Bangunlah Jiwanya..Bangunlah Badannya

D G

Untuk Indonesia Raya

C G

Indonesia Raya....Merdeka - Merdeka

D7 G

Tanahku Negeriku Yang Kucinta

C G

Indonesia Raya....Merdeka - Merdeka

C D G

Hiduplah Indonesia Raya

C G

Indonesia Raya....Merdeka - Merdeka

D7 G

Tanahku Negeriku Yang Kucinta

C G

Indonesia Raya....Merdeka - Merdeka

C D G

Hiduplah Indonesia Raya

