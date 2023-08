Saffa Attamimi Dituding jadi Dalang di Balik Body Checking Tanpa Busana, Elden Wang Beri Pembelaan

TRIBUNNEWS.COM - Perhelatan Miss Universe Indonesia 2023 baru-baru ini ramai diperbincangkan.

Beredar kabar mengenai adanya kasus dugaan pelecehan terhadap para finalis.

Mirisnya, para finalis disebut diminta tampil tanpa busana saat sesi body checking dan beberapa bahkan sempat dipotret.

Terbaru, sosok dalang di balik kasus body checking pun lambat laun sudah terungkap.

Banyak pihak yang mengatakan bahwa sosok tersebut merupakan perwakilan dari Miss Universe Indonesia yang mempunyai jabatan sebagai Chief Operational Officer (COO), yakni Saffa Attamimi.

Tak ayal, banyak yang menuding Saffa Attamimi jadi dalang di balik body checking Miss Universe Indonesia 2023.

Pasalnya, Saffa Attamimi memiliki jabatan sebagai COO PT Capella Swastika Karya sebagai penyelenggara ajang Miss Universe Indonesia.

Namun, terkait hal tersebut, mantan CEO Miss Universe Indonesia, Elden Wang membantah dengan keras.

Tak mau rumor miring semakin melebar luas, Elden Wang pun berikan pembelaan.

Tangkapan layar Instagram Story Elden Wang (Instagram @wangjinseok)

Dikutip dalam Insta Story @wangjinseok, Senin (13/8/2023), Elden Wang meluruskan kabar tersebut.

Bahkan, secara gamblang Elden Wang menyebut bukan Saffa Attamimi lah dalang di balik pelecehan itu.

"GUYS PERLU DILURUSKAN BUKAN DIA YA. BUKAN DIA!", tulis Elden Wang.

Tak hanya itu, Elden Wang pun juga merasa geram dengan pemberitaan yang tak benar adanya.

"INI JUGA MISLEADING INFO! SAYA KALO BENER NGOMONG BENER

NGGAK NGOMONG NGGAK," imbuhnya.

Dengan tegas, Elden Wang menyebut akan berdiri kokoh hanya untuk kebenara.

"PEMBERITAAN MEDIA JANGAN NGAWUR I WILL ONLY STAND FOR THE TRUTH!!!

(saya hanya akan berdiri untuk kebenaran)," tutupnya.

(Tribunnews.com/Rinanda)