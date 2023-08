Chord Gitar dan Lirik Lagu Lirih - Ari Lasso: Kesunyian Ini, Lirih Ku Bernyanyi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Lirih yang dipopulerkan oleh penyanyi Ari Lasso.

Lagu Lirih dirilis pada tahun 2006.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Lirih - Ari Lasso:

Intro: C Dm C G

C Dm C G

Dm G C

kesunyian ini

Dm G C -F

lirih kubernyanyi

Am B Em

lagu indah untukmu

G F C

aku bernyanyi..

Dm G C

engkaulah cintaku

Dm G C -F

cinta dalam hidupku

Am B Em

bersama rembulan

G F C

aku menangis

E F

mengenangmu

Fm C G

s’gala tentangmu… oh

Am G

ku memanggilmu

F Em Dm G

dalam hati lirih..



C Dm G C

engkaulah hidupku

Dm G C

hidup dan matiku

Am B Em

tanpa dirimu...

G C F

aku menangis

E F

mengenangmu

Fm C G

s’gala tentangmu… oh

Am G

ku memanggilmu

Em F

dalam hatiku

..Dm G C

Dm G C

Am B Em

G C F

aku bernyanyi

E F

mengenangmu

Fm C G

s’gala tentangmu… oh

Am G

ku memanggilmu

F Em Dm G

dalam hati lirih..

Am G

ku memanggilmu

F Em Dm G

dalam hati lirih..

Dm G C Dm G C Dm

kukenang dirimu

(Tribunnews.com)