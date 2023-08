Chord Gitar dan Lirik Lagu Terlalu Sadis - Damar Adji: Terlalu Sadis Kata Manyayat Luka Lara

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Terlalu Sadis milik Maulana Ardiansyah yang dibawakan oleh Damar Adji.

Video penampilan penyanyi cilik asal Banyuwangi, Damar Adji, membawakan lagu Terlalu Sadis milik Maulana Ardiansyah tengah trending di Youtube.

Sejak diunggah pada Jumat (4/8/2023) lalu, video tersebut telah ditonton sebanyak 926 ribu dan menempati posisi sebagai trending #20 di Youtube Music pada Selasa (15/8/2023).

Adapun chord dan lirik Terlalu Sadis ialah sebagai berikut:

Intro: Am G F G Am

Am

Engkau yang mulai

Am

Engkau yang berjanji

G

Engkau pula yang mengingkari

E

Begitu tega tanpa rasa iba

Am E

Kau tinggalkan luka

Am

Masih disini dikamar sunyi

G

Hanya lilin menemani

E

Harus kemana akan kubawa

Am E

Cerita ini.....

G

Sungguh kejam

Am

Terlalu kejam

F G Am

Pilunya menyesak di dada

Reff:

Am

Terlalu sadis kata

G

Manyayat luka lara

G

Sungguh ku tergoda

F G Am

Dengan rayuanmu

Am

Sirnalah sudah

G

Harapan cinta

G

Yang kita bina

F G Am

Hilang sia sia

G C

Pandainya kau bersilat lidah

G Am

Seolah aku yang bersalah

G C

Pandainya kau membagi duka

G Am

Seolah engkaulah korbannya

Intro: Am G Am 2X Dm Am G E

Am

Masih disini dikamar sunyi

G

Hanya lilin menemani

E

Harus kemana akan kubawa

Am E

Cerita ini.....

G

Sungguh kejam

Am

Terlalu kejam

F G Am

Pilunya menyesak di dada

Reff:

Am

Terlalu sadis kata

G

Manyayat luka lara

G

Sungguh ku tergoda

F G Am

Dengan rayuanmu

Am

Sirnalah sudah

G

Harapan cinta

G

Yang kita bina

F G Am

Hilang sia sia

G C

Pandainya kau bersilat lidah

G Am

Seolah aku yang bersalah

G C

Pandainya kau membagi duka

G Am

Seolah engkaulah korbannya

(Tribunnews.com)