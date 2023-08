Chord Gitar Lagu Bojomu Sesok Tak Silihe - Niken Salindry: Tak Rasakne Teko Mburi Teko Ngarep

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Bojomu Sesuk Tak Silihe dari Niken Salindry dalam artikel ini.

Lagu Bojomu Sesuk Tak Silihe dipopulerkan oleh Niken Salindry.

Bojomu Sesuk Tak Silihe diciptakan oleh Ngabeyi Sugeng Abadi.

Tembang ini sempat menjadi kontroversi karena liriknya yang nyeleneh.

Berikut chord gitar lagu Bojomu Sesuk Tak Silihe - Niken Salindry:

Intro : Dm. Dm

Dm F Dm

Dm F C

Am C Am

C Am Dm

.

Dm F Dm

Bojomu sesok tak silihe

Dm F C

Yen ra penak tak balekne

Am C Am

Ben tak jajal penak tak gawene

C Am Dm

Bojomu tak enggo selawase

.

Dm F Dm

Bojomu sesok tak silihe

Dm F C

Yen penak ora tak balekne

Am C

Tak rasakne seminggu wae

Am Dm

Yen rasane enak ra tak balekne

.

Reff :

Dm

Tak rasakne teko mburi teko ngarep

C Dm

Karo mlumah karo murep

Dm F Dm

Yen pancen penak tak silihe

C Dm

Bojomu ora tak balekne

.

Musik : Dm F Dm

Dm F C

Am C Am

C Am Dm

.

.

Dm F Dm

Bojomu sesok tak silihe

Dm F C

Yen ra penak tak balekne

Am C

Ben tak jajal penak tak gawene

Am Dm

Bojomu tak enggo selawase

(Tribunnews.com)