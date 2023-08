Jadwal Tayang Perdana The Last Voyage of the Demeter, di Bioskop Jakarta, 16 Agustus 2023

The Last Voyage of the Demeter - The Last Voyage of the Demeter adalah film yang tayang perdana di bioskop hari ini, 16 Agustus 2023, simak jadwal tayangnya di bioskop Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal tayang film berjudul The Last Voyage of the Demeter di bioskop Jakarta hari ini (16/8/2023).

Film The Last Voyage of the Demeter tayang perdana mulai hari Rabu, 16 Agustus 2023 di bioskop.

The Last Voyage of the Demeter merupakan film bergenre horor.

Mengutip dari imdb.com, film ini disutradarai oleh Andre Ovredal.

Film ini juga diproduseri oleh Bradley J, Fischer, Mike Medavoy dan Arnold Messer.

The Last Voyage of the Demeter dibintangi oleh Aisling Franciosi, Liam Cunningham, hingga Corey Hawkins dan masih banyak pemain lainnya.

Jadwal Tayang Perdana Film The Last Voyage of the Demeter, di Bioskop Jakarta (16/8/2023):

BAYWALK PLUIT XXI

13:05

15:35

18:05

20:35

KELAPA GADING XXI

13:15