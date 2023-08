TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu I Don't Love You yang dipopulerkan oleh grup band My Chemical Romance.

Lagu ini masuk dalam album The Black Parade yang dirilis pada tahun 2006.

Berikut lirik dan terjemahan lagu I Don't Love You - My Chemical Romance:

Well, when you go

Saat kau pergi

Don't ever think I'll make you try to stay

Jangan pernah berpikir aku kan berusaha mencegahmu

And maybe when you get back

Dan mungkin saat kau kembali

I'll be off to find another way

Aku sudah pergi mencari jalan lain

And after all this time that you still owe

Dan setelah sekian lama waktu yang kau masih belum kau balas

You're still the good-for-nothing I don't know

Kau tetap orang baik yang tak kukenal

So take your gloves and get out

Maka pakailah sarung tanganmu dan pergilah

Better get out

Lebih baik pergi

While you can

Selagi kau masih bisa

When you go

Saat kau pergi

Would you even turn to say

Akankah kau berbalik dan berkata

"I don't love you like I did Yesterday"

"Aku tak lagi mencintaimu seperti kemarin"

Sometimes I cry so hard from pleading

Terkadang aku menangis begitu keras untuk membela diri

So sick and tired of all the needless beating

Sangat muak dan lelah dengan semua pertengkaran yang tak perlu ini

But baby when they knock you down and out

Namun kasih saat sesuatu membuatmu terjatuh

It's where you oughta stay

Di situlah kau harus tinggal

And after all the blood that you still owe

Dan setelah semua darah yang masih belum kau balas

Another dollar's just another blow

Uang tambahan hanya menjadi pukulan lain

So fix your eyes and get up

Maka obatilah matamu dan bangkitlah

Better get up

Lebih baik bangkit

While you can

Selagi kau bisa

Whoa, whooa

