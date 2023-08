Lirik Lagu dan Terjemahan Half Of Me - Rihanna: Oh You Know Me, Everybody Knows That Iam Crazy

Inilah lirik lagu dan terjemahan Half Of Me yang dipopulerkan oleh Rihanna.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Half Of Me yang dipopulerkan oleh penyanyi Rihanna.

Lagu Half Of Me dirilis pada 19 November 2012 dalam album yang bertajuk 'Unapologetic'.

Lirik lagu Half Of Me ditulis oleh Rihanna bersama penulis lagu StarGate dan Emeli Sande.

Sejak pertama kali dirilis, lagu Half Of Me milik Rihanna itu telah ditonton sebanyak 3,8 juta kali YouTube hingga Rabu (16/8/2023).

Simak lirik lagu Half Of Me yang dinyanyikan oleh Rihanna lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

You saw me on a television

Kau melihatku di televisi

Setting fire to all the buildings

Membakar semua gedung

Yeah I guess you saw me stealing

Yeah kurasa kau melihatku mencuri

But you've no idea what I've been needing

Tapi kau tak tahu apa yang kubutuhkan

Talk about when we were children

Bicara tentang saat kita masih kanak-kanak

Not the kinda kid that you believe in

Bukan anak yang kau percayai

You saw me on a television

Kau melihatku di televisi

Saw me on a television

Melihatku di televisi

But that's just the half of it

Tapi itu baru separuhnya