Chord Gitar dan Lirik Lagu Jika Kami Bersama - Superman Is Dead feat Shaggydog, Kunci C

Penampilan Superman Is Dead sebagai penutup gelaran Singaraja Fest di Aero Park, Gianyar Bali, Sabtu (27/5/2023). Dalam artikel terdapat chord gitar dan lirik lagu Jika Kami Bersama-Superman Is Dead feat Shaggydog.

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Jika Kami Bersama yang dinyanyikan oleh Superman Is Dead feat Shaggydog.

Lagu Jika Kami Bersama dapat dimainkan dari kunci gitar C.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Jika Kami Bersama - Superman Is Dead feat Shaggydog

(Intro) C Em F G

C Em F G

C G

Jika kami bersama

F G

Nyalakan tanda bahaya

C G

Jika kami berpesta

F G

Hening akan terpecah

C G

Aku dia dan mereka

F G

Memang gila memang beda

C G

Tak perlu berpura pura

F G

Memang begini adanya

Am G

Dan kami disini

Am G

Akan terus bernyanyi

(Chorus)

C G

Dan jika kami bersama

F G

Nyalakan tanda bahaya

C G

Musik akan menghentak

F G

Anda akan tersentak

C G

Dan kami tahu anda bosan

F G

Dijejali rasa yang sama

C G

Kami adalah kamu

F G C

Muda beda dan berbahaya

(Intro) C Em F G

C Em F G

C

Lepaskan semua belenggu

G

yang melingkari hidupmu

F

Berdiri tegak menantang

G

disana di garis depan

C

Aku berteriak lantang

G

kita singkirkan

C

Ketika tiada tempat lagi

G

untuk berlari

F

Ketika tiada orang

G

yang akan peduli

C

Aku dan dia selalu

G

menunggumu disini

F G

Tak akan skali lagi

Am G

hei.. Dan kami disini

Am G

Akan terus bernyanyi

(Chorus)

C G

Dan jika kami bersama

F G

Nyalakan tanda bahaya

C G

Musik akan menghentak

F G

Anda akan tersentak

C G

Aku dia dan mereka

F G

Memang gila memang beda

C G

Aku adalah kamu

F G C

Kita muda dan berbahaya

(Interlude) C Em F G

Am G

Dan kami disini

Am G

Akan terus bernyanyi

(Chorus)

C G

Dan jika kami bersama

F G

Nyalakan tanda bahaya

C G

Musik akan menghentak

F G

Anda akan tersentak

C G

Dan kami tahu anda bosan

F G

Dijejali rasa yang sama

C G

Kami adalah kamu

F G

Muda beda dan berbahaya

