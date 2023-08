Chord Gitar dan Lirik Lagu Jiwa yang Bersedih - Ghea Indrawari, Viral jadi Sound Reels hingga TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Jiwa yang Bersedih - Ghea Indrawari.

Dirilis dua bulan lalu, lagu Jiwa yang Bersedih sukses dengan 18 juta kali tayangan di YouTube.

Lagu Jiwa yang Bersedih milik Ghea Indrawari juga banyak digunakan sebagai sound reels Instagram dan TikTok.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Jiwa yang Bersedih - Ghea Indrawari.

[Intro]C..

taraa.. ta rarara.. haa..

C

kemarilah..

Am

singgah dulu sebentar..

Dm

perjalananmu jauh..

G

tak ada tempat berteduh..

C

menangislah..

Am

kan kau juga manusia..

Dm

mana ada yang bisa.. berlarut–larut..

G

berpura–pura sempurna..

[Reff]

C

sampaikan pada jiwa yang bersedih

Am

begitu dingin dunia yang kau huni

Dm

jika tak ada tempatmu kembali

G

bawa lukamu biar aku obati

C

tidakkah letih kakimu berlari

Am

ada hal yang tak mereka mengerti

Dm

beri waktu tuk bersandar sebentar

G

selama ini kau hebat

C -F

hanya kau tak didengar.. hoo..

C

menangislah..

Am

kan kau juga manusia..

Dm

mana ada yang bisa.. berlarut–larut..

G

berpura–pura sempurna..

[Reff]

C

sampaikan pada jiwa yang bersedih

Am

begitu dingin dunia yang kau huni

Dm

jika tak ada tempatmu kembali

G

bawa lukamu biar aku obati

C

tidakkah letih kakimu berlari

Am

ada hal yang tak mereka mengerti

Dm

beri waktu tuk bersandar sebentar

G

selama ini kau hebat

(Dm)

hanya kau tak didengar..

[Musik] Dm C G

uuuu uuu.. u..

Dm C G

uuuu uuua.. aaa..

[Reff]

C

sampaikan pada..

(sampaikan pada jiwa yang bersedih)

Am

(begitu dingin dunia yang kau huni)

Dm

jika tak ada..

(jika tak ada tempatmu kembali)

G

(bawa lukamu biar aku obati)

C

tidakkah letih..

(tidakkah letih kakimu berlari)

Am

mereka tak mengerti..

(ada hal yang tak mereka mengerti)

Dm

beri waktu..

(beri waktu tuk bersandar sebentar)

G

selama ini kau hebat

(C)

hanya kau tak didengar..

C

(sampaikan pada jiwa yang bersedih)

Am

(begitu dingin dunia yang kau huni)

Dm

(jika tak ada tempatmu kembali) tak di dengar..

G

(bawa lukamu biar aku obati)

C

tidakkah letih kakimu berlari

Am

ada hal yang tak mereka mengerti

Dm

beri waktu tuk bersandar sebentar

G

selama ini kau hebat

C Am

hanya kau tak didengar..

Dm

selama ini kau hebat

G C

kau pasti kan didengar..

(Tribunnews.com)