Chord Gitar Lagu Sadarkan Aku - Last Child: Ingatkan Aku Teman Bila Ku Telah Lupa Siapa Diriku

Tangkapan layar aksi panggung Virgoun saat manggung bersama Last Child di sekolah kejuaran kawasan Tambun Selatan, Bekasi, Kamis (4/5/2023). Dalam artikel terdapat chord gitar dan lirik lagu Sadarkan Aku - Last Child.

Youtube Official Tels

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Sadarkan Aku yang dipopulerkan oleh band Last Child.

Sadarkan Aku merupakan lagu Last Child yang termuat dalam album Our Biggest Thing Ever.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Jiwa yang Bersedih - Ghea Indrawari, Viral jadi Sound Reels hingga TikTok

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sadarkan Aku - Last Child

[Intro] D5 G5 (4x)

D5 G5

ingatkan aku teman bila ku telah lupa siapa diriku

E5 A5

ku bukan apa apa tanpa dirimu yang meninggi kan aku dengan bahumu

D5 G5

sadarkan aku teman bila nanti ku terbius ambisiku

E5 A5

saat gemelap dunia butakan aku saat aku jauh dari harapanmu

E5 F#5 G5 D5 A5

ingatkan aku bahwa tempatku memang disini...

E5 F#5 G5 A5 G5 A5

pandanglah sayapku jika ku terbang tinggi lupakan kalian

D5 G5

berteriak lah padaku lebih kencang agar ku tau kau disini

D5 G5

berteriak lah padaku lebih kencang agar ku tau ku tak sendiri

D5 G5

slamatkan aku teman dari ke anggkuhan yang menghancurkan ku

E5 A5

dari kejamnya dunia yang menerpakau yang seakan ku jauh dari harapan mu

E5 F#5 G5 D5 A5

ingatkan aku bahwa tempatku memang disini...

E5 F#5 G5 A5 G5 A5

pandanglah sayapku jika ku terbang tinggi lupakan kalian

D5 G5

berteriak lah padaku lebih kencang agar ku tau kau disini

D5 G5

berteriak lah padaku lebih kencang agar ku tau ku tak sendiri

[Intro] A5 G5 F#5 E5

F#5 G5

G5 D5

D5 A5

A5 G5 F#5 E5

F#5 G5

G5 A5

G5 A5

A5 G5 F#5

D5 G5

berteriak lah.....

D5 G5

berteriak lah.....

D5 G5

berteriak lah padaku lebih kencang agar ku tau kau disini

D5 G5

berteriak lah padaku lebih kencang agar ku tau ku tak sendiri

[Outro] D5 G5 E5 D5 C#5 D5

(Tribunnews.com)