Jadwal Acara TV Sabtu, 19 Agustus 2023: Cerita Rasa di Kompas TV, Mega Film Asia di Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (19/8/2023).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel Kompas TV terdapat tayangan Cerita Rasa, Cerita Militer, Gelar Perkara, Kompas Malam, dan Rosi.

Kemudian di ANTV Senyum Iman, Shiva, Masha and the Bear, Bhagya Lakshmi, Imlie, dan One Pride MMA.

Selanjutnya, dalam channel TRANS 7 Spotlite, Sobat Misqueen, Arisan, BTS, dan Starting Grid Motogp Austria.

Anda bisa saksikan Insert Siang, Cerita Di Balik Hijab, CLBK, Bikin Laper, dan Bioskop Trans TV di TRANS TV.

Terakhir di Indosiar Anda bisa menyaksikan Best Kiss, Fokus Siang, Pintu Berkah, BRI Liga 1 2023/24, Magic 5, dan Mega Film Asia.

Berikut jadwal acara TV Sabtu, 18 Agustus 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Inilah jadwal Acara TV Rabu, 12 April 2023 Anda bisa saksikan tayangan sinetron Pintu Berkah di Indosiar dan Mega Film Asia di Indosiar. (Tangkapan Layar Instagram @indosiar)

Baca juga: Jadwal Acara TV Sabtu, 19 Agustus 2023, Ada Film The Eight Hundred hingga Tonight Show

Kompas TV

04:30 - 07:00

Kompas Pagi Akhir Pekan

07:00 - 08:30

Sapa Indonesia Pagi

08:30 - 09:00

Bincang Kita

09:00 - 09:30

Kilas Kompas

09:30 - 10:00

Pop News