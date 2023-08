Chord Gitar dan Lirik Lagu Itu Aku - Sheila On 7: Ribuan Hari Aku Menunggumu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Itu Aku yang dipopulerkan oleh grup band Sheila On 7.

Lagu ini masuk dalam album Pejantan Tangguh yang dirilis pada tahun 2004.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Itu Aku - Sheila On 7:

Intro: F C F C



C

Ribuan hari aku menunggumu

F

Jutaan lagu tercipta untukmu

Em F

Apakah kau akan terus begini

C

Masih adakah celah di hatimu

F

Yang masih bisa aku 'tuk singgahi

Em F

Cobalah aku kapan engkau mau



Reff:

C

Tahukah lagu yang kau suka

F

Tahukah bintang yang kau sapa

Em

Tahukah rumah yang kau tuju

F

Itu aku



C

Tahukah lagu yang kau suka

F

Tahukah bintang yang kau sapa

Em

Tahukah rumah yang kau tuju

F Bb C

Itu aaaku



C

Coba keluar di malam badai

F

Nyanyikan lagu yang kau suka

Em F

Maka kesejukan yang kau rasa

C

Coba keluar di terik siang

F

Ingatlah bintang yang kau sapa

Em F

Maka kehangatan yang kau rasa



Reff:

C

Tahukah lagu yang kau suka

F

Tahukah bintang yang kau sapa

Em

Tahukah rumah yang kau tuju

F

Itu aku..

C

Tahukah lagu yang kau suka

F

Tahukah bintang yang kau sapa

Em

Tahukah rumah yang kau tuju

F Bb C

Itu aaaku

F Em Dm G C Bm Am G

Percayalah itu aku

F Em Dm G C Bm Am G F G

Percayalah itu aku..

C Bm Am G F

Du dudu dudu dududu dudu dudu aah..

G

Itu aku..

C Bm Am G F

Du dudu dudu dududu dudu dudu aah..

G

Itu aku

(Tribunnews.com)