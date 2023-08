Jadwal Acara TV Minggu, 20 Agustus 2023, Tayang Film Batman hingga Rise Of The Legend

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Minggu (20/8/2023) di GTV, NET TV, RCTI, Trans 7, dan Trans TV.

Saksikan beragam acara TV menarik untuk menemani waktu luang di akhir pekan Anda.

Film Batman tentang ksatria kegelapan dari Gotham City yang membantu menumpas kejahatan dan menjaga para penduduknya, tayang di Trans TV.

Kemudian, di GTV ada film Rise Of The Legend.

Sementara itu, tayang drama Korea Cinderella And The Four Knights di NET TV.

Berikut ini jadwal acara TV yang tayang besok, Minggu (20/8/2023):

GTV

00:30 Buletin iNews Malam

01:30 Ragam Pagi

02:00 Ragam Pagi

04:00 Ragam Pagi

04:30 Buletin iNews Pagi

05:30 Zak Storm

06:30 SpongeBob SquarePants Movie