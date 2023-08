Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett Rujuk, Inge Anugrah: Harus Bahagia dengan Anak-anaknya

TRIBUNNEWS.COM - Inge Anugrah memberikan dukungan setelah Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett memutuskan untuk rujuk.

Diketahui, rumah tangga Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett sempat diambang perpisahan.

Hingga akhirnya usaha-usaha yang yang dilakukan Rendy Kjaernett untuk mendapatkan hati Lady Nayoan kembali kini membuahkan hasil.

Pasalnya, Lady Nayoan menerima permohonan damai dari Rendy Kjaernett dalam sidang mediasi di Pengadilan Negeri Bekasi, pada rabu (16/8/2023) kemarin.

Istri aktor Ari Wibowo, Inge Anugrah turut memberikan dukungan kepada Lady Nayoan yang rujuk dengan Rendy Kjaernett.

Inge Anugah mengatakan, apapun keputusan yang diambil, Lady Nayoan berhak bahagia dengan anak-anaknya.

"Supaya Lady bahagia, apapun itu Lady harus bahagia bersama anak-anaknya," ungkap Inge Anugrah dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Sabtu (19/8/2023).

Inge Anugrah ikut merasa senang akan hal tersebut.

"Dan kalau bagi Lady berbahagia adalah kembali menjalin cintanya kembali memperbaiki dengan suaminya, whatever makes you happy Lady do it," ujarnya.

Lebih lanjut, Inge Anugrah menyebut dirinya bakal mendukung pilihan dari Lady Nayoan dalam mepertahankan rumah tangganya dan bisa membuatnya lebih bahagia.

Menurutnya, setiap manusia harus hidup bahagia dan sesama wanita juga harus saling support.

"Kalau itu bikin Lady Happy, aku dukung."

"Ya kan kita hidup untuk happy kan, kalau itu bukin dia happy kita harus tetap support dong sesama wanita," terangnya.

Inge Anugrah saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023). (Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah)

Sebelummnya, di tengah proses perceraian, Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett sempat mengalami insiden kecelakaan.