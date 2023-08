Chord Gitar dan Lirik Lagu Ayah Ibu - Karnamereka: Suatu Saat Nanti Kan Ku Gantikan Tugasmu Ayah

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu Ayah Ibu yang dipopulerkan oleh Karnamereka.

Penggalan lirik "Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah, doakan aku Ibu", merupakan lirik lagu Ayah Ibu - Karnamereka yang viral di media sosial.

Lirik lagu Ayah Ibu - Karnamereka tersebut akrab dengan telinga pendengarnya karena lirik lagu yang menyentuh dan makna mendalam tentang kerinduan anak pada orang tuanya.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ayah Ibu - Karnamereka:

Capo: fret 4

[Intro ]

C F G C

Fm C Fm G

[Verse I]

C F

ayah.. disini ku sendirian..

G C

merenungi kata yang dulu kau berikan..

A Dm

betapa beratnya hidup kurasakan..

G

inginku bertemu katakan

C F

ayah.. tolong beritahu ibu..

G C

ingin memeluknya tapi aku malu..

A Dm

malu jika ku hanya bisa mengeluh..

G C

maafkan aku ayah ibu..

[Reff ]

F

suatu saat nanti

G Em

kan ku gantikan tugasmu ayah

A Dm

doakan aku ibu

G C

restumu sertai langkahku..

F G

ayah dengarkanlah bahagia pasti

E Am

datang percayalah..

Dm G C

ibu.... engkau kuatkan aku..

(Chorus)

C F

ibu.... jangan khawatirkan aku...

G C

ku bukan si kecil yang selalu dimanja ibu..

A Dm

aku si pemberani harapan ibu..

G

ibu tolong percaya

C F

ayah.. katakan pada ibu..

G C

ku bisa melewati semua pahitku..

A Dm

meskipun kenyataannya ayah tahu..

G C C7

ayah engkau penyelamatku..

[Reff ]

F

suatu saat nanti

G Em

kan ku gantikan tugasmu ayah

A Dm

doakan aku ibu

G C

restumu sertai langkahku..

F G

ayah dengarkanlah bahagia pasti

E Am

datang percayalah..

Dm G C

ibu.... engkau kuatkan aku..

(Intro): Fm C Fm G...

[Reff ]

F

suatu saat nanti

G Em

kan ku gantikan tugasmu ayah

A Dm

doakan aku ibu

G C

restumu sertai langkahku..

F G

ayah dengarkanlah bahagia pasti

E A

datang percayalah..

Dm G C-G/B Am

Ayah... engkau penyelamatku...

Dm G C F C Fm C

ibu.... engkau kuatkan aku..

Video Klip Lagu Ayah Ibu - Karnamereka

(Tribunnews.com)