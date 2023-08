Awalnya Iseng, Talent Management Jarome Polin dan Jehian Sijabat Hadirkan Metahuman Laki-laki

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diawali dari keisengan membuat konten di media sosial, Jarome Polin dan Jehian Sijabat kemudian membentuk talent management.

"Kalau secara kategori kita memulai pilarnya adalah edukatif jadi apa pun yang kamu lagi kerjakan yang penting ada usaha edukasinya," ujar Jehian Sijabat di kawasan Kuningan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

"Kayak ada beauty vlogger, selain soal kecantikan tapi dia juga kayak belajar sendiri juga gimana caranya makeup tanpa harus ribet. Itu menurut aku edukasi dalam bentuk lain," lanjut Jehian.

Dua tahun membangun Mantappu Corp sebagai talent management, Jarome dan Jehian pun membuat gebrakan baru.

Keduanya mulai mengenalkan talent baru yang merupakan metahuman laki-laki dan diberi nama Hint.

Hint diperkenalkan dalam momen perayaan dua tahun talent management tersebut berdiri, sembari mengenalkan talent-talent lain.

Satu diantaranya adalah Lukas seorang kreator konten yang terjun ke dunia tarik suara.

Lukas yang sering membuat konten kehidupan di Jepang itu baru saja merilis debut single perdana "The Way It Is".

"Awalnya bikin konten untuk senang-senang, tapi kemudian bergabung dan mengembangkan diri di sini. Aku juga belajar banyak dari mereka," ujar Lukas.

Selain Lukas, ada banyak talenta lain di bawah naungan perusahaan Jerome dan Jehian.

Mereka adalah Jang Hansol, Jerhemy Owen, Alexander Matthew, Ekida Rehan Firmansyah, Erika Ebisawa Kuswan, Hitomi, Maria Cecilia Amalo, Maria Clarin, Ryoma Otsuka, Takuya Ohsawa, Tomohiro Yamashita, Turah Parthayana, Ugiadam Farhan Firmansyah, dan Yusuke Sakazaki.