Konser 88 Degrees & Rising di Jakarta Batal Digelar Tahun Ini, Simak Alur Refund Tiketnya

TRIBUNNEWS.COM - Tim Head In The Clouds (HITC) Jakarta mengumumkan bahwa konser 88 Degrees & Rising di Jakarta batal digelar tahun ini.

Melalui akun Instagram resminya, mereka menyebutkan bahwa pembatalan konser 88 Degrees & Rising di Jakarta tersebut terjadi lantaran ada kendala yang tak terduga.

"We are saddened to share that due to unforeseen circumstances 88 Degrees & Rising Jakarta will not be taking place this year."

"All tickets will be automatically refunded to point of purchase. We love our fans in Indonesia and can’t wait to bring you a great show in 2024." tulis akun @hitcjakarta pada Senin (21/8/2023).

Adapun arti dari pengumuman tersebut yakni:

"Dengan sedih kami sampaikan bahwa karena keadaan yang tidak terduga, 88 Degrees & Rising Jakarta tidak akan berlangsung tahun ini."

Baca juga: 3 Penyanyi yang akan Gelar Konser di Jakarta Tahun Ini, Ada Coldplay, HONNE, dan Niki Zefanya

"Semua tiket akan secara otomatis dikembalikan ke tempat pembelian. Kami mencintai penggemar kami di Indonesia dan tidak sabar untuk mempersembahkan pertunjukan hebat untuk kalian di tahun 2024." tulis akun @hitcjakarta pada Senin (21/8/2023).

Dari pengumuman tersebut diketahui bahwa, pihak HITC Jakarta akan melakukan pengembalian atau refund tiket konser 88 Degrees & Rising di Jakarta 2023.

Adapun alur refund tiket konser 88 Degrees & Rising di Jakarta 2023 yakni sebagai berikut:

Alur Refund Tiket Konser 88 Degrees & Rising di Jakarta

1. Calon penonton akan menerima email berupa pembatalan transaksi dari Blibli.

2. Dana akan dikembalikan dalam waktu maksimal 14 hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Apabila pembelian tiket konser dilakukan dengan metode pembayaran menggunakan Credit Card, One Klik dan Klikpay Credit, maka dana akan dikembalikan secara otomatis ke One Klik dan Credit Limit.

Sementara apabila pembelian tiket konser dilakukan dengan metode pembayaran menggunakan Virtual Account, Debit Card, Sakuku dan Klikpay Debit, ,maka dana akan otomasis dikembalikan ke saldo Blipay.