TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Can You Feel My Heart yang dipopulerkan oleh band Bring Me The Horizon.

Lagu ini masuk dalam album Sempiternal yang dirilis pada tahun 2013.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Can You Feel My Heart - Bring Me The Horizon:

Can you hear the silence?

Bisakah kau dengar keheningan?

Can you see the dark?

Dapatkah kau lihat kegelapan?

Can you fix the broken?

Bisakah kau sembuhkan patah hati?

Can you feel, can you feel my heart?

Dapatkah kau rasakan, dapatkah kau rasakan hatiku?

(Can you feel my heart)

(Bisakah kau rasakan hatiku)

Can you help the hopeless?

Bisakah kau bantu si putus asa?

Well, I'm begging on my knees

Aku bersimpuh memohon

Can you save my bastard soul?

Bisakah kau selamatkan jiwaku yang brengsek?

Will you wait for me?

Maukah kau menungguku?

I'm sorry brothers, so sorry lover

Maafkan aku, saudara, maafkan aku kekasih

Forgive me father, I love you mother

Ampuni aku ayah, aku mencintaimu bunda

Can you hear the silence?

Bisakah kau dengar keheningan?

Can you see the dark?

Dapatkah kau lihat kegelapan?

Can you fix the broken?

Bisakah kau sembuhkan patah hati?

Can you feel my heart?

Bisakah kau rasakan hatiku?

Can you feel my heart?

Bisakah kau rasakan hatiku?

(Can you feel my heart)

(Bisakah kau rasakan hatiku)

(Can you feel my heart)

(Bisakah kau rasakan hatiku)

I'm scared to get close and I hate being alone

Aku takut mendekat dan aku benci sendirian

I long for that feeling to not feel at all

Aku rindu rasa itu saat aku tak merasa sama sekali

The higher I get, the lower I'll sink

Semakin tinggi diriku, semakin rendah aku kan tenggelam

I can't drown my demons, they know how to swim

Tak bisa kutenggelamkan iblisku, mereka bisa berenang

[x3]

(Can you feel my heart)

(Bisakah kau rasakan hatiku)

Can you hear the silence?

Bisakah kau dengar keheningan?

Can you see the dark?

Dapatkah kau lihat kegelapan?

Can you fix the broken?

Bisakah kau sembuhkan patah hati?

Can you feel, can you feel my heart?

Dapatkah kau rasakan, dapatkah kau rasakan hatiku?

