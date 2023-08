Lirik Lagu Terjemahan Love in the Dark - Adele Viral Reels: But I Want to Live and Not Just Survive

Berikut lirik lagu dan terjemahan bahasa Indonesia 'Love in the Dark' yang dipopulerkan oleh Adele yang sedang trending dan viral di Instagram Reels.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan bahasa Indonesia 'Love in the Dark' yang dipopulerkan oleh Adele.

Lagu ini termasuk dalam album '25' yang dirilis pada 20 November 2015.

'Love in the Dark' saat ini viral di media sosial.

Satu di antaranya lagu ini menjadi trending di fitur Reels Instagram dengan 260 ribu konten yang menautkan lagu karya Adele ini.

Simak lirik lagu 'Love in the Dark' berikut ini.

Take your eyes off of me so I can leave

Alihkan pandanganmu dariku agar aku bisa pergi

I'm far too ashamed to do it with you watching me

Aku terlalu malu untuk melakukannya dengan kamu mengawasiku

This is never ending, we have been here before

Ini tidak pernah berakhir, kita telah berada di sini sebelumnya

But I can't stay this time 'cause I don't love you anymore

Tapi aku tidak bisa tinggal kali ini karena aku tidak mencintaimu lagi

Please, stay where you are

Tolong, tetap di tempatmu

Don't come any closer

Jangan mendekat

Don't try to change my mind

Jangan mencoba mengubah pikiranku

I'm being cruel to be kind

Aku kejam untuk menjadi baik

I can't love you in the dark

Aku tidak bisa mencintaimu dalam kegelapan

It feels like we're oceans apart

Rasanya seperti kita adalah lautan yang terpisah

There is so much space between us

Ada begitu banyak ruang di antara kita

Baby, we're already defeated

Sayang, kita sudah dikalahkan

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Everything changed me

Semuanya mengubahku

You have given me something that I can't live without

Kamu telah memberiku sesuatu yang aku tidak bisa hidup tanpanya

You mustn't underestimate that when you are in doubt

Kamu tidak boleh meremehkan itu ketika kamu ragu

But I don't want to carry on like everything is fine

Tapi aku tidak ingin terus seperti semuanya baik-baik saja

The longer we ignore it, all the more that we will fight

Semakin lama kita mengabaikannya, semakin kita akan berjuang

Please, don't fall apart

Tolong, jangan berantakan

I can't face your breaking heart

Aku tidak bisa menghadapi hatimu yang hancur

I'm trying to be brave

Aku mencoba untuk berani

Stop asking me to stay

Berhenti memintaku untuk tinggal

I can't love you in the dark

Aku tidak bisa mencintaimu dalam kegelapan

It feels like we're oceans apart

Rasanya seperti kita adalah lautan yang terpisah

There is so much space between us

Ada begitu banyak ruang di antara kita

Baby, we're already defeated

Sayang, kita sudah dikalahkan

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Everything changed me

Semuanya mengubahku

We're not the only ones, I don't regret a thing

Kita bukan satu-satunya, saya tidak menyesali apa pun

Every word I've said, you know I'll always mean

Setiap kata yang kukatakan, kamu tahu aku akan selalu berarti

It is the world to me that you are in my life

Ini adalah dunia bagiku bahwa kamu berada dalam hidupku

But I want to live and not just survive

Tapi aku ingin hidup dan tidak hanya bertahan

That's why I can't love you in the dark

Itulah sebabnya, aku tidak bisa mencintaimu dalam kegelapan

It feels like we're oceans apart

Rasanya seperti kita adalah lautan yang terpisah

There is so much space between us

Ada begitu banyak ruang di antara kita

Baby, we're already defeated

Sayang, kita sudah dikalahkan

Cause Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Everything changed me

Karena, semuanya mengubahku

And I-I-I-I-I don't think you can save me

Dan aku tidak berpikir kamu bisa menyelamatkanku.

(Tribunnews.com)