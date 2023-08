Chord Gitar dan Lirik Lagu Setengah Hati - Ada Band: Mungkin Ku Tak Akan Bisa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Setengah Hati yang dipopulerkan oleh Ada Band.

Lagu Setengah Hati masuk dalam album Heaven of Love.

Album tersebut dirilis pada tahun 2005.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Setengah Hati - Ada Band:

F Em

Tertegun kumemandangmu

Dm C

Saat kau tinggalkanku menangis

F Em

Murungnya kumengharapmu

A Dm Em F G

Jelas sudah takkan pedulikan cintaku

[ Bridge ]

F Em

Mestinya tlah kusadari

Dm E A G C

Betapa perih cinta tanpa balasmu

F Em

Harusnya tak kupaksakan

Dm Em F G

Bila akhirnya kan melukaiku

[ Chorus ]

C E Am

Mungkin ku tak akan bisa

G C F Em

Jadikan dirimu kekasih yang

Dm G

Seutuhnya mencinta

C E Am

Namun kurelakan diri

G C F

Jika hanya setengah hati

Fm A# C

Kau sejukkan jiwa ini

F Em

Ku hanya terus berharap

Dm C

Suatu hari kau mampu sadari

F Em

Tiada yang pernah mengerti

A D Em F G

Seperti kusetulus hati mencintamu

Balik ke Bridge

Balik ke Chorus

Musik : C E Am

A# D# G#

G C F Gm G# A# G

