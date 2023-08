Chord Gitar Lagu Bahtera Mahligai Cinta - Zinidin Zidan feat Yaya Nadila: Di Waktu Pertama Kali

Zinidin Zidan Ft. Yaya Nadila - Bahtera Mahligai Cinta (Official Music Video). Dalam artikel terdapat chord gitar dan lirik lagu Bahtera Mahligai Cinta - Zinidin Zidan Yaya feat Yaya Nadila.

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Bahtera Mahligai Cinta yang dinyanyikan Zinidin Zidan Yaya feat Yaya Nadila.

Bahtera Mahligai Cinta diciptakan oleh penyanyi Tri Suaka.

Chord Gitar Lagu Bahtera Mahligai Cinta - Zinidin Zidan feat Yaya Nadila

Intro: Am..-E

Am G

di waktu pertama kali aku..

Em Am

melihatmu biasa saja..

Am Dm

kau mulai terbarkan pesonamu..

F E

dengan tingkah lucu dan manismu..

Am G

senyummu yang menggoda imanku..

Em Am

membuatku jatuh cinta padamu..

Am Dm

Tuhan yang menakdirkan cinta ini..

F E

takkan ku sia-siakan dirimu..

Reff:

Dm

kau taklukkan hatiku..

G C

untuk mencintai dirimu..

F -Em Dm

Tuhan dan alam merestui..

E Am

menjadikan kita bersatu

A

sayangku..

Dm

kan ku jadikan engkau..

G C

wanita yang paling bahagia..

F -Em Dm

mengarungi bahtera mahligai cinta..

E Am

kita kan selalu bersama..

Musik : Am Dm G C

F -Em Dm E Am E

Kembali ke Reff

