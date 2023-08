Five Minutes hingga The Titans Bakal Tampil di Konser Bertajuk House of Harmony 

Band Five Minutes.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Five Minutes dan The Titans memeriahkan acara bertajuk House of Harmony akhir pekan ini di Menara Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/8/2023).

Acara ini merupakan perayaan ulang tahun Label musik, Wahana Media Entertainment yang kini memasuki usia 25 tahun sejak pertama kali menghiasi belantika musik di Tanah Air pada 1998 silam.

Selain Five Minutes dan The Titans, akan pula hadir Tyok Satrio, Della Firdatia, Bella Queen, Azizah Maumere, Ruth Nelly, Obin The Flops, De Poin, Jogi, Stak Brothers, Boraspati, Nia Daniaty dan Argadho Trio.

"Pada perayaan ulang tahun ke-25, Wahana Media Entertainment akan diselenggarakan tiga kegiatan, yakni Townhall Meeting, Partnership Program, dan Anniversary Party," kata Dika selaku manajer Media Publications, kepada awak media, Rabu (23/8/2023).

Dalam perayaan ulang tahun ke-25 ini, pihaknya berharap Wahana Media Entertainment menjadi ekosistem musik terbesar di Asia Tenggara.

"Sehingga dapat menjadi wadah penghubung untuk para pelaku industri entertainment, media brand strategis dan dapat menjadi salah satu ekosistem music terbesar di South East Asia," ujarnya.

"Untuk menuju ke arah sana, Wahana akan bertransformasi menjadi wadah dengan konsep one stop service entertainment," katanya lagi.

Pihak label juga terus berkomitmen untuk fokus pada musik daerah. Ke depan, hal ini masih akan terus dikembangkan.

"Sejak kemunculannya, Wahana Media Entertainment sudah memiliki komitmen terhadap musik etnik khas dari daerah-daerah di Indonesia," tuturnya.

"Oleh karena itu, Wahana identik dengan musik dan lagu etnik dari Batak, kemudian menyusul musik dan lagu khas dari Sumatera Barat, Manado, dan daerah lainnya," pungkas Dika.