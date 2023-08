Jelang 10 Tahun Album Bangerz, Miley Cyrus Rilis Single Baru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Miley Cyrus siap merilis lagu terbaru berjudul 'Used To Be Young' pada 25 Agustus 2023.

Rilisan ini terasa istimewa bagi Miley karena hadir tepat sebelum peringatan 10 tahun album 3x Platinum Miley Cyrus, Bangerz pada September mendatang.

Di industri musik, album Bangerz sangat meledak. Beberapa lagu di dalamnya, yakni 'Wrecking Ball', 'We Can’t Stop', dan 'Adore You' menjadi hit.

Dalam rangka merayakan perilisan “Used To Be Young”, Miley berbagi cerita dari berbagai bab kehidupannya dalam acara tg spesial yang berjudul Endless Summer Vacation: Lanjutan dari (Backyard Sessions).

Proyek ini akan ditayangkan di ABC pada hari Kamis (24 Agustus) waktu setempat, dan merupakan kelanjutan dari film dokumenter Backyard Sessions yang telah ditayangkan secara langsung tahun ini.

Ini juga akan dikonsep ulang dari versi yang awalnya ditayangkan di Disney+, acara spesial ini kini menampilkan wawancara baru serta musik dari rilisan terbarunya

Sementata untuk lagu 'Used To Be Young' adalah persembahan musik Miley sejak perilisan albumnya yang mendapat banyak respon yakni Endless Summer Vacation.

Dalam wawancara dengan vogue Inggris pada bulan Mei lalu, penyanyi pop tersebut membacakan beberapa potongan lirik dari lagu 'Used To Be Young'.

"Saya tahu saya dulu gila. Saya tahu saya dulu menyenangkan. Kamu bilang saya dulu liar. Saya bisa katakan karena dulu saya masih muda," kata Miley Cyrus dikutip Tribunnews.com, Rabu (23/8/2023).