Lirik Lagu dan Terjemahan Dance The Night - Dua Lipa: Diamonds Under My Eyes

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Dance The Night yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Inggris, Dua Lipa.

Lagu Dance The Night milik Dua Lipa itu juga menjadi soundtrack dari film Barbie.

Tak hanya mengisi soundtrack film tersebut, Dua Lipa juga berkesempatan untuk tampil di film tersebut bersama Margot Robbie dan Ryan Gosling.

Simak lirik lagu Dance The Night yang dinynayikan oleh Dua Lipa lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Baby, you can find me under the lights

Sayang, kau bisa temukanku di kelap-kelip lampu

Diamonds under my eyes

Berlian ada di bawah mataku

Turn the rhythm up, don't you wanna just

Percepat iramanya, tidakkah kau ingin

Come along for the ride?

Ikut kemari?

Pull my outfits up tight

Kuketatkan pakaianku

You can see my heartbeat tonight

Kau bisa melihat detak jantungku malam ini

I can take the heat, baby, best believe

Aku bisa tahan dengan panasnya, sayang, percayalah

That's the moment I shine

Itulah saatnya aku bersinar

'Cause every romance shakes and it bends

Karena setiap romansa terguncang dan tertekuk

Don't give a damn

Jangan pedulikan

When the night's here, I don't do tears

Saat malam tiba, aku tak mau berurusan dengan air mata

Baby, no chance

Tak mau

I could dance, I could dance, I could dance

Aku bisa berdansa, aku bisa berdansa, aku bisa berdansa

Watch me dance, dance the night away

Lihatlah aku berdansa sepanjang malam

My heart could be burning but you won't see it on my face

Hatiku boleh saja terbakar tapi kau takkan melihatnya di wajahku

Watch me dance, dance the night away (Ah-huh)

Lihatlah aku berdansa sepanjang malam

I still keep the party running, not one hair out of place

Aku masih terus berpesta, tak ada yang berubah

Lately I've been moving close to the edge

Akhir-akhir ini aku kian dekat dengan bahaya

Still be looking my best

Masih melihat yang terbaik

I stay on the beat, you can count on me

Aku ikuti irama, kau harus percaya

I ain't missing no steps

Aku takkan salah langkah

'Cause every romance shakes and it bends

Karena setiap romansa terguncang dan tertekuk

Don't give a damn

Jangan pedulikan

When the night's here, I don't do tears

Saat malam tiba, aku tak mau berurusan dengan air mata

Baby, no chance

Tak mau

I could dance, I could dance, I could dance

Aku bisa berdansa, aku bisa berdansa, aku bisa berdansa

Watch me dance, dance the night away

Lihatlah aku berdansa, berdansa sepanjang malam

My heart could be burning, but you won't see it on my face

Hatiku boleh saja terbakar, tapi kau takkan melihatnya di wajahku

Watch me dance (Dance), dance the night away (Ah-huh)

Lihatlah aku berdana, berdansa sepanjang malam

I still keep the party running, not one hair out of place

Aku masih terus berpesta, tak ada yang berubah

When my heart breaks (They'll never see it, never see it)

Saat hatiku hancur (mereka takkan pernah melihatnya)

When my world shakes (I feel alive, I feel alive)

Saat dunia terguncang (aku merasa hidup)

I don't play it safe (Ooh), don't you know about me? (Ah-huh)

Aku tak main aman (Ooh), apa kau tak kenal aku?

I could dance, I could dance, I could dance

Aku bisa berdansa, aku bisa berdansa, aku bisa berdansa

Even when the tears are flowing like diamonds on my face

Meski saat air mata mengalir seperti permata di wajahku

I still keep the party going, not one hair out of place (Yes, I can)

Aku masih terus berpesta, tak ada yang berubah

Even when the tears are flowing like diamonds on my face (Yes, I can, yes, I can)

Meski saat air mata mengalir seperti permata di wajahku

I still keep the party going, not one hair out of place

Aku masih terus berpesta, tak ada yang berubah

Watch me dance, dance the night away (Ah-huh)

Lihatlah aku berdansa, berdansa sepanjang malam

My heart could be burning, but you won't see it on my face

Hatiku boleh saja terbakar, tapi kau takkan melihatnya di wajahku

Watch me dance (Dance), dance the night away (Ah-huh)

Lihatlah aku berdana, berdansa sepanjang malam

I still keep the party running, not one hair out of place

Aku masih terus berpesta, tak ada yang berubah

When my heart breaks (They'll never see it, never see it)

Saat hatiku hancur (mereka takkan pernah melihatnya)

When my world shakes (I feel alive, I feel alive)

Saat dunia terguncang (aku merasa hidup)

I don't play it safe, don't you know about me? (Ah-huh)

Aku tak main aman, apa kau tak kenal aku?

I could dance, I could dance, I could dance

Aku bisa berdansa, aku bisa berdansa, aku bisa berdansa

Dance the night

Berdansa sepanjang malam

