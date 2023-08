Lirik Lagu dan Terjemahan Indonesia STARLIGHT – SECRET NUMBER: Jjarishan City’s Life Nae Ape Dagawa

TRIBUNNEWS.COM – Simak lirik lagu dan terjemahan STARLIGHT yang dinyanyikan oleh girl group, SECRET NUMBER.

SECRET NUMBER akhirnya kembali menyapa penggemar lewat album single ke-7 mereka yang bertajuk, STARLIGHT,

Lagu tersebut telah dirilis dalam kanal YouTube SECRET NUMBER, 24 Agustus 2023.

Diketahui album single, STARLIGHT, memuat dua judul lagu yakni, STARLIGHT dan Crazy Love.

Berikut lirik lagu STARLIGHT milik SECRET NUMBER, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia:

Ha Ha Ha Hahaha Ha

Ha Ha Ha Hahaha Ha

Ha Ha Ha Hahaha Ha

Starlight

meonameon uju jeo pyeoneseo naraon byeore dahgopa

amudo mannan jeok eopsneun byeolbit maju bogoseo

oneul na yegami joha

Yeah

eojeboda kkaman bam

Ready, eolleun dallyeo Run!

haruharu gidaryeossji maebeon eodum neomeo issneun geol

oneun gire hoksi eogeusna beoryeossna

geu sungan bichi bichwosseo on me

changgareul dudeurin geonmul sok bulbit Woah

garodeung eunhasu illeongin geori Woah

jigeumkkeot mollabwassneun geol

nugudeun ppajige doel geol

ssodajyeo Magical halo

boyeo What a view!

jjirishan City’s light haneul kkeut Vital sign

Ah oh ah, oh It’s getting closer

meolliseo pieonan bit eoneusae knight of night

Ah oh ah, on sesange peojyeo

Ha Ha Ha Hahaha Ha

geokjeongeun ijeobeoryeo

Ha Ha Ha Hahaha Ha

naeiri balkawado

Ha Ha Ha Hahaha Ha

yeojeonhi meomul geoya

on dosireul bihaenghae Starlight

(Starlight)

bwassji bichnaneun mwodeun byeori doeji

eodumi naerin gosen (Feel it)

pyeolchyeojin byeolbit eonjena With me

teukbyeolhan Somethin’

meolli hemaeneun daesin

eojjeomyeon imi yeope isseul geoya Just knockin’

haengbogeun gakkai issneunde

heosdoei gakkeum ijgon hae

So, open my door

an jjok hyanghae yeollin mun

janjanhan gang wiro banjjagin dari Woah

kkamppagin jadongcha bulbichdo jeogi Woah

jigeumkkeot mollabwassneun geol

nugudeun ppajige doel geol

ssodajyeo Magical halo

boyeo What a view!

jjirishan City’s light haneul kkeut Vital sign

Ah oh ah, oh It’s getting closer

meolliseo pieonan bit eoneusae knight of night

Ah oh ah, on sesange peojyeo(Yeah)

Ha Ha Ha Hahaha Ha

geokjeongeun ijeobeoryeo

Ha Ha Ha Hahaha Ha

naeiri balkawado

Ha Ha Ha Hahaha Ha

yeojeonhi meomul geoya

on dosireul bihaenghae Starlight

(Starlight)

Oh nado doel su isseulkka

meosjin Supernova Baby

tto hanaui bichi doegireul

I’m ready I’m ready I’m ready I’m ready to go

bihaeng junbi kkeut

jjarishan City’s life nae ape dagawa

Ah oh ah, oh It’s getting closer

geoul sok nae nunbit him issge kkaeeona

Ah oh ah, on maeume peojyeo

Ha Ha Ha Hahaha Ha

hangyeneun ijeobeoryeo

Ha Ha Ha Hahaha Ha

naeiri balkaomyeon

Ha Ha Ha Hahaha Ha

deo keuge bichnal geoya

on dosireul balkhyeo nan Starlight

(Starlight)

Ha Ha Ha Hahaha Ha

nan balkhyeo

Ha Ha Ha Hahaha Ha

Yeah Yeah Yeah Yeah

Ha Ha Ha Hahaha Ha

hwanhage bichnal geoya

on sesangeul balkhyeo nan Starlight

(Starlight)

Terjemahannya:

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

Cahaya bintang

Aku ingin menggapai bintang-bintang yang terbang dari sisi terjauh alam semesta

Menghadapi cahaya bintang yang belum pernah kutemui

Aku punya perasaan yang baik hari ini (Ya)

Malam yang lebih gelap dari kemarin

Siap, lari cepat, lari!

Saya menunggu hari demi hari, setiap kali berada di luar kegelapan

Apakah kamu tersesat secara kebetulan di jalan?

Pada saat itu, cahaya menyinariku

Cahaya di dalam gedung mengetuk jendela (Woah-oh)

Jalanan berkilauan seperti Bima Sakti (Woah-oh)

Apa yang belum pernah saya ketahui

siapa pun akan jatuh

menuangkan halo ajaib

Tunjukkan pemandangan yang luar biasa! (Hai!)

Cahaya kota yang mendebarkan, tanda vital di ujung langit

Ah, oh, ah, ooh, semakin dekat

Cahaya bermekaran di kejauhan, ksatria malam

Ah, oh, ah, tersebar ke seluruh dunia

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

lupakan kekhawatiranmu

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

Meski besok cerah

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

akan tetap tinggal

Terbang melintasi seluruh kota, cahaya bintang, cahaya bintang

Aku melihat apapun yang bersinar menjadi bintang (Wah)

Dimana kegelapan turun (Rasakan)

Cahaya bintang yang menyebar selalu bersamaku

Sesuatu yang spesial (Sesuatu)

Daripada mengembara jauh (bukannya)

Mungkin kamu sudah berada di sisiku hanya dengan mengetuknya (Ya)

kebahagiaan sudah dekat

Sia-sia, terkadang saya lupa

Jadi, buka pintuku

pintu terbuka ke dalam

Jembatan berkilau di atas sungai yang tenang (Woah-oh)

Bahkan lampu mobil berkelap-kelip di sana (Woah-oh)

Apa yang belum pernah saya ketahui

siapa pun akan jatuh

menuangkan halo ajaib

Tunjukkan pemandangan yang luar biasa! (Hai!)

Cahaya kota yang mendebarkan, tanda vital di ujung langit

Ah, oh, ah, ooh, semakin dekat

Cahaya bermekaran di kejauhan, ksatria malam

Ah, oh, ah, tersebar ke seluruh dunia

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

lupakan kekhawatiranmu

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

Meski besok cerah

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

akan tetap tinggal

Terbang melintasi seluruh kota, cahaya bintang, cahaya bintang

Ooh, mungkinkah itu aku

Supernova yang keren, sayang

menjadi cahaya lain

Aku siap, aku siap, aku siap, aku siap berangkat, ooh

Siap terbang (Hei!)

Kehidupan kota yang mendebarkan, datanglah padaku

Ah, oh, ah, oh, itu semakin dekat

Mataku di cermin terbangun dengan kekuatan

Ah, oh, ah, itu menyebar ke seluruh hatiku

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

lupakan batasannya

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

Saat esok tiba

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

akan bersinar lebih terang

Menerangi seluruh kota, cahaya bintang, cahaya bintang

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

saya ungkapkan

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

Ya, ya, ya, ya

Ha, ha, ha, ha-ha-ha, ha

akan bersinar terang

Aku menerangi seluruh dunia, cahaya bintang, cahaya bintang

