Chord Gitar Ketintang - Denny Caknan feat Nopek Novian, Kunci C: Ning Ketintang Atiku Mbok Cancang

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Ketintang yang dinyanyikan oleh Denny Caknan feat Nopek Novian.

Lagu ini dapat dimainkan dari kunci gitar C.

Ketintang merupakan lagu yang ditulis oleh Nopek Novian.

Kali ini, Nopek Novian berkolaborasi dengan penyanyi Denny Caknan untuk menyanyikan lagu tersebut dan videonya masuk daftar trending di YouTube, Jumat (25/8/2023).

Chord Gitar dan Lirik Ketintang - Denny Caknan Ft Nopek Novian

Intro:

C D Em D

yen kuwi pancen pilihanmu

C D G

mugo iso dadi bahagiamu

Interlude:

C D G F#m Em

C D

Verse:

G Bm

rasane kok ngene wong kelangan

Em Bm

roso adem ning nggon panasan

C G

saiki aku urip dewean

A D

mbiyen headset siji dinggo barengan

Interlude: C D G -Cm

G Bm

lawang ati iki uwis tak kunci

Em Bm

ojo ngarep ngarep aku bali

C G

atiku wis ora kuat tenan

A D G

nganti kleyang kabur kanginan

Chorus

Em Bm

ning ketintang atiku mbok cancang

C D G

opo salahku opo salahe rosoku

Am Em

ora mati lampu kok petenge uripku

C

nyawang kowe sing kepekso

D

tresno karo aku

Bridge

C D Em D

yen kuwi pancen pilihanmu

C D G

mugo iso dadi bahagiamu

Interlude:

Am Em C D

C G C D

Verse:

G Bm

ra kurang kurang kerlipe lintang

Em Bm

tak gayuh gawe kowe sing tak sayang

C G

nganti kleyang kabur kanginan

A D

angen angenmu ra kenal cukupan

C D

motoku perih yen kelingan polahmu

C D G

umbelku mili nganti kentekan tisu

Back to Chorus (2X)

Outro:

C D Em

yen kuwi pancen pilihanmu

C D G

mugo iso dadi bahagiamu..

(Tribunnews.com)