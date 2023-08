Klik bmthindo.com untuk Beli Tiket Konser Bring Me The Horizon di Jakarta Hari Kedua

Tiket konser Bring Me The Horizon di Jakarta hari kedua dapat dibeli melalui laman https://www.bmthindo.com/. Penjualan dibuka mulai 28 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Penjualan tiket konser Bring Me The Horizon di Jakarta hari kedua akan dibuka mulai 28 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB.

Pembelian tiket konser Bring Me The Horizon di Jakarta 2023 tersebut dapat dilakukan dengan mengakses laman https://www.bmthindo.com/.

Namun, dari hasil pantauan Tribunnews.com pada Jumat (25/8/2023) pukul 17.30 WIB laman tersebut baru bisa diakses pada jadwal yang telah ditentukan.

Sebagai informasi, promotor konser Bring Me The Horizon di Jakarta, Ravel Entertainment, resmi menambah jadwal konser Bring Me The Horizon di Jakarta menjadi 2 hari yakni pada 10 dan 11 November 2023.

Pada konser Bring Me The Horizon di Jakarta hari kedua, akan ada penampilan khusus dari band Saosin sebagai spesial guest.

Diketahui sebelumnya, tiket konser Bring Me The Horizon di Jakarta 2023 hari pertama yang dijual pada 15 Agustus 2023 telah habis terjual.

Agar bisa mendapatkan tiket konser Bring Me The Horizon di Jakarta 2023 hari kedua, simak cara belinya berikut ini:

Cara Beli Tiket Konser BMTH di Jakarta 2023

1. Kunjungi laman https://www.bmthindo.com/

2. Gulir ke bawah hingga akhir halaman;

3. Klik 'Buy Ticket Here';

4. Pengguna akan diarahkan ke marketplace Tokopedia;

5. Klik 'Lihat Tiket'

6. Klik 'Pilih Tiket'