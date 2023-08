Lirik Lagu dan Terjemahan Honeymoon Avenue - Ariana Grande: Baby You Know How to Drive in Rain

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Honeymoon Avenue yang dipopulerkan oleh Ariana Grande.

Lagu berjudul Honeymoon Avenue pertama kali dirilis pada tahun 2013.

Simak lagu Honeymoon Avenue yang dinyanyikan oleh Ariana Grande lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

I looked in the rearview mirror and

Aku melihat di kaca jarak jauh dan

It seemed to make a lot more sense

Ini terlihat lebih bermakna

Than what I see ahead of us, ahead us

Daripada apa yang aku lihat di depan kita, di depan kita

I'm ready to make that turn

Aku siap melakukan giliranku

Before we both crash and burn

Sebelum kita berdua tertabrak dan terbakar

Cause I can be the death of us, the death of us, baby

Karena aku bisa jadi kematian kita, kematian kita, sayang

You know how to drive in rain

Kamu tahu bagaimana menyetir dalam hujan

You decide and that's okay

Kamu memutuskan dan itu tak apa

Stuck in the same old lane

Terjebak dalam jalur yang sama

Going the wrong way home

Pergi ke jalan pulang yang salah

I feel like my heart is stuck

Aku merasa hatiku terjebak

In bumper to bumper

Gelas ke gelas

Traffic, I'm under pressure

Lalu lintas, aku di bawah tekanan

Cause I can't have you the way that I want

Karena aku tak bisa memilikimu seperti yang kumau

Let's just go back to the way it was

Ayo kembali ke jalan yang seharusnya

When we were on Honeymoon Avenue

Saat kita di jalan bulan madu

Honeymoon Avenue

Jalan bulan madu

Baby, Constantly crazy

Sayang, selalu gila

Can we get back to the way it was

Bisakah kita kembali ke jalan yang seharusnya

Hey, What happened to the buttlerflies

Hay, apa yang terjadi dengan kupu-kupu

Guess they were moving kinda fast, that time

Tebak mereka bergerak terlalu cepat

And my heart is at a yellow light, a yellow light

Dan hatiku berada pada cahaya kuning, cahaya kuning

Hey, can we go back to where we found it

Hey, bisakah kita kembali dimana kita menemukannya

But that's if we can turn it around

Tapi itu jika kita bisa bertukar tempat

You're saying baby don't worry

Kamu berkata sayang jangan khawatir

But we're still going the wrong way baby

Tapi kita masih berada pada jalan yang salah

They say only fools fall in love

Mereka bilang hanya cinta yang bodoh

Rumors they've been talking about us

Rumor yang mareka katakan tentang kita

Sometimes I feel like

Terkadang aku merasa

I've been here before

Aku telah di sini sebelumnya

I could be wrong, but I know I'm right

Aku bisa salah, tapi aku tahu aku benar

Think I'm in love

Berpikir aku jatuh cinta

But we continue to fight

Tapi kita berlanjut bertengkar

Honey I know

Sayang aku tahu

We can find our way home

Kita bisa menemukan jalan pulang kita

