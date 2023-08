Lirik Lagu dan Terjemahan Shot Me In The Heart - Christina Perri: So Let Me Go, Let Me Go

Inilah lirik lagu dan terjemahan Shot Me In The Heart yang dipopulerkan oleh penyanyi Christina Perri dalam artikel berikut.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Shot Me In The Heart yang dipopulerkan oleh Christina Perri.

Lagu Shot Me In The Heart dirilis pada 1 April 2014 dalam album yang bertajuk 'Head or Heart'.

Sejak pertama kali dirilis lagu pop berdurasi 3 menit 43 detik milik Christina Perri itu telah ditonton sebanyak 785 ribu kali di YouTube.

Simak lirik lagu Shot Me In The Heart yang dinyanyikan Christina Perri lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

High, we get so high

Tinggi, kita terbang tinggi

But we fall down

Tapi kita jatuh

It's no surprise

Tak mengejutkan

It's here we go, fighting

Kita mulai, bertengkar

There you go again

Kau mulai lagi

Light on your own

Dapati dirimu seorang diri

Let this love

Biarkan cinta ini

Turn to stone

Berubah jadi batu

There we go, fighting

Kita mulai lagi, bertengkar

There you go again

Kau mulai lagi