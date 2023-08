Tentang Soundsfest 2023: Menghadirkan Kecintaan, Kreativitas, dan Kebahagiaan dalam Musik

TRIBUNNEWS.COM - Soundsfest 2023, sebuah festival musik yang diusung dengan tagline #LoveLifeHappiness, muncul dengan tema "LOVE LIFE HAPPINESS".

Tema ini menggambarkan perjalanan panjang Soundsfest yang didasarkan pada antusiasme dan kreativitas generasi muda yang berupaya memberikan semangat baru bagi dunia festival musik di Kota Bekasi.

Pada saat yang sama juga menyebarkan kebahagiaan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk para pengunjung yang meramaikannya.

Dalam kurun waktu 5 tahun, Soundsfest telah teguh berdiri sebagai salah satu festival terbesar di Kota Bekasi.

Setiap edisinya telah berhasil menghadirkan puluhan penampilan terbaik dari Indonesia, mengumpulkan bakat-bakat unggul dalam ranah musik Tanah Air.

Jumlah pengunjung Soundsfest telah melampaui puluhan ribu, memenuhi setiap acara yang diadakan. Pre-event yang diadakan sebelum festival selalu mencuri perhatian dan tidak mengherankan bahwa dalam 4 edisi terakhir, tiket selalu terjual habis.

Pada tanggal 19 hingga 20 Agustus 2023, Soundsfest sukses digelar di Parking Ground, Summarecon Mall Bekasi. Edisi kali ini menghadirkan inovasi dengan mengusung 3 panggung utama, yaitu "Happiness Stage," "Life Stage," dan "Love Stage."

Setiap panggung memiliki daya tariknya masing-masing. "Happiness Stage" menjadi panggung utama yang dimeriahkan oleh nama-nama besar dalam industri musik dan memiliki kapasitas penonton yang lebih besar. "Life Stage" menampilkan penampilan seru dan energik.

Sementara itu, "Love Stage" memberikan pengalaman intim dengan musik-musik santai, di mana para penonton dapat menikmati penampilan sambil duduk.

Line up Soundsfest 2023 di hari pertama 19 Agustus 2023 dimeriahkan oleh musisi di antaranya D’Masiv, Vierratale, Riri Moeya, Nadin Amizah,Kahitna,Hivi!, Padi Band, Abdul and the coffee, Rossa hingga Feel Koplo dan masih banyak lainnya yang memeriahkan di Day 1.

Lebih dari sekadar hiburan, Soundsfest tidak pernah absen dalam menghadirkan tren musik terbaru. Festival ini berhasil menggabungkan harmoni dari berbagai genre, mulai dari pop, rock, hip-hop, hingga musik elektronik.

Dengan demikian, para penikmat musik memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi variasi suara yang kaya, menciptakan pengalaman yang menghibur sekaligus mendidik.

Soundsfest 2023 juga memanjakan pengunjung dengan pengalaman interaktif. Zona kreativitas memberi ruang bagi generasi muda untuk berekspresi melalui seni dan musik.

Sementara itu, area makanan dan minuman dirancang dengan baik, menghadirkan beragam pilihan kuliner yang memadukan cita rasa tradisional dan modern. Semua elemen ini memberi dimensi tambahan pada festival, menjadikannya sebuah perayaan seni dan budaya yang luas.