Usia Menginjak 53 Tahun, Kualitas Suara Once Mekel Dipuji Warganet

Once Mekel usai diskusi soal royalti untuk pencipta lagu di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (11/5/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Once Mekel kini sudah memasuki usia 53 tahun, namun kualitas suaranya masih memukau warganet.

Sebuah video ketika Once sedang tampil live dalam sebuah acara viral di media sosial.

Dalam unggahan video di channel YouTube Multimas Production, terlihat Once membawakan lagu High Enough milik Damn Yankee, lalu Back in Black milik AC/DC serta Cochise dari Audioslave.

Banyak warganet yang akhirnya kagum dengan kualitas suara Once mesiki usianya sudah tidak muda.

Dalam video yang sama, pujian juga disampaikan Chris Charles pemilik Multimas Production.

"Sejauh ini hanya Once yang bisa membawakan berbagai macam jenis lagu dengan sangat baik ya, pernah membawakan Symphoni Yang Indah yang dulu dipopulerkan Bob Tutupoly, Merpati Putih ciptaan Eros Djarot, Angin Malam, Anak Jalanan," beber Chris dikutip Tribunnews.com, Jumat (25/8/2023).

"Kemudian yang jenis rock Indonesia itu lagu Musisi dari God Bless, lagu Indonesia modern seperti lagu Firasat juga sangat bagus dibawakan, Bohemian Rhapsody juga sangat bagus dan effortless cara nyanyinya tidak seperti penyanyi lain," lanjutnya.

Single terbaru dari Once Mekel yang berjudul 'Untuk Kita' juga sudah dapat dilihat juga di YouTube channel Once Mekel.