TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu rohani yang berjudul Sampai Memutih Rambutku yang dinyanyikan oleh Herlin Pirena.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Rohani Sampai Memutih Rambutku - Herlin Pirena:

intro : C Em Am FDm G C G

C Em Am G F

Kau s'lalu hadir saat aku rindukan-Mu

C Em

Kau yang s'lalu setia

Am G F

Menopangku dengan kasih setia

Dm Em F

Memberi aku kekuatan ditengah badai

G

Yang menakutkan

C E Am

reff : Sampai memutih rambutku

Gm F Dm G

Kau putuskan aku menutup usiaku

C E Am Gm F

Ku 'kan s'lalu menyembah-Mu O Yesus Tuhanku

Dm G C

Ku milik-Mu s'lamanya bagi-Mu

