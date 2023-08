Jaz Hayat Bikin Pendengarnya Menangis Karena Lagu 'Bersamamu'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lagu baru Jaz berjudul 'Bersamamu' belakangan viral di media sosial.

Lagu terbaru Jaz itu dinilai warganet dan beberapa teman dekatnya sangat melow ketika didengarkan, bahkan sampai meneteskan air mata.

Dalam unggahannya, Jaz membagikan cerita bahwa lagu itu dibuat untuk orang tuanya.

Jaz mengatakan bahwa cinta yang tulus dan tak ada syarat apapun akan didapatkan dari orang tua.

“Duh, kenapa ya gue nggak pernah menunjukkan sesuatu lagu buat dia (orang tua) gitu," kata Jaz Hayat dikutip Tribunnews.com, Sabtu (26/8/2023).

"Satu cinta yang tulus, nggak ada ketentuan, nggak ada syarat apapun. Menurut gue adalah cinta ke orang tua," lanjutnya.

Sejak dirilis pada bulan Juni 2023 lalu, sudah mendapat satu juta streams dan mulai meledak di media sosial.

Penyiar radio, Nona Feli menjadi salah satu orang yang membagikan kesan setelah mendengarkan lagu terbaru Jaz itu.

“Sepertinya bisa dibilang setiap kata di liriknya mungkin udah pernah kita dengar ada di lagu lainnya," ungkap Nona Feli.

"Gue ngerasain banget soalnya orang tua gue begitu mencintai cucu-cucunya. It’s not just another love song,” lanjutnya.

Lagu ‘Bersamamu’ yang dirilis Jaz barsama Sony Music Entertaiment Indonesia, sudah bisa didengarkan di seluruh music platform dan video klipnya sudah bisa ditonton di YouTube.

