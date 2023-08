Chord Gitar dan Lirik Rasah Nyangkem 3 - Syahiba Saufa: Senengane Rasan-rasan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Rasah Nyangkem 3 yang dinyanyikan Syahiba Saufa dan Ochi Alvira.

Lirik lagu Rasah Nyangkem 3 diciptakan oleh Pak Dhebaz.

Lagu Rasah Nyangkem 3 viral di TikTok.

Chord Gitar dan Lirik Rasah Nyangkem 3:

E

mending kowe anteng

F E (Am)

mbok uwis rasah nyangkem

.

Intro : Am E Am E

Am-E-F-G-Am

.

Am

senengane rasan-rasan

Am

kui bolone setan

Am

wanine yen neng mburi

E

ora wani neng ngarepan

E

seneng golek kesalahan

E

wes koyo wasit bal-balan

E

dasar otakmu kui

Am

kebak banyu peceran

.

Reff :

C-B -Am E

wayah konco susah

Am

kowe mesti sumringah

E

wayah konco seneng

F G Am

kowe mesti gembreneng

C-B -Am E

mending kowe anteng

F E Am

mbok uwis rasah nyangkem

.

Am

gayamu pancen elit

Am

introspeksi diri sulit

Am

lambemu pancen julid

E

mentolo pengen tak jait

E

kowe ojo seneng jiwit

E

yen ora pengen dijiwit

E

sekali tak jiwit

Am

kowe mesti njerit-njerit

.

Reff :

C -B -Am E

nyawang konco susah

Am

kowe mesti sumringah

E

nyawang konco seneng

F G Am

kowe mesti gembreneng

E

mending kowe anteng

F E Am

mbok uwis rasah nyangkem

.

E

pamite ngopi pesene es teh

Am

dadi priyayi mbok ojo dumeh

E

mangane pecel lawuh ndas pitik

F E Am

ojo nganti kesel dadi wong apik

.

Musik : Am E E Am

C-B-Am E Am

E F E Am

nggak bahaya ta?

.

Am

senengane rasan-rasan

Am

kui bolone setan

Am

wanine yen neng mburi

E

ora wani neng ngarepan

E

seneng golek kesalahan

E

wes koyo wasit bal-balan

E

dasar otakmu kui

Am E-F-E

kebak banyu peceran

.

Am

gayamu pancen elit

Am

introspeksi diri sulit

Am

lambemu pancen julid

E

mentolo pengen tak jait

E

kowe ojo seneng jiwit

E

yen ora pengen dijiwit

E

sekali tak jiwit

Am

kowe mesti njerit-njerit

.

Reff :

C-B -Am E

wayah konco susah

Am

kowe mesti sumringah

E

wayah konco seneng

F G Am

kowe mesti gembreneng

E

mending kowe anteng

F E Am

mbok uwis rasah nyangkem

.

E

nyawang konco susah

Am

kowe mesti sumringah

E

nyawang konco seneng

F -G Am

kowe mesti gembreneng

E

mending kowe anteng

F E Am

mbok uwis rasah nyangkem

E

pamite ngopi pesene es teh

Am

dadi priyayi mbok ojo dumeh

E

mangane pecel lawuh ndas pitik

F E Am

ojo nganti kesel dadi wong apik

