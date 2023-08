Rekomendasi Tayangan Terbaru Netflix September 2023: Sex Education Season 4 hingga Film Hello Ghost

Cuplikan adegan serial Sex Education - Berikut ini deretan rekomendasi tayangan terbaru Netflix Indonesia edisi September 2023, ada Sex Education Season 4 hingga Film Hello Ghost.

TRIBUNNEWS.COM - Simak daftar tayangan terbaru Netflix Indonesia periode September 2023 dalam artikel ini.

Berbagai tayangan menarik bakal hadir di Netflix menemani harimu.

Ada serial Sex Education: Season 4, film Hello Ghost, hingga drama Korea Song of the Bandits.

Lalu ada film berjudul A Time Called You yang akan tayang perdana pada 8 September mendatang.

Film A Time Called You mengisahkan tentang seorang wanita yang tengah berduka, namun secara ajaib melintasi waktu dan kembali ke tahun 1998.

Di masa itu, ia bertemu pria yang sangat mirip dengan almarhum kekasihnya, bagaimana dia menghadapi situasi tersebut?

Cuplikan film Hello Ghost (IMDb)

Baca juga: Drama Korea Tayang September 2023 di Netflix, Song of the Bandits hingga The Uncanny Counter 2

Bersiaplah mengikuti petualangan baru Otis dan kawan-kawan dalam Sex Education: Season 4 yang akan tayang pada 21 September.

Sementara Maeve berada di Amerika dan Moordale ditutup, Otis memulai langkah baru di Cavendish College yang berjiwa bebas.

Rupanya Otis bukanlah satu-satunya terapis seks di sekolah tersebut.

Bagaimana Otis mengatasi hal tersebut? Apakah kenyataan ini akan menjadi masalah baginya?

Akan segera tayang, dokumentasi berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso.

Diketahui kematian Wayan Mirna Salihin sempat jadi kasus yang menyita perhatian publik.

Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso menghadirkan perspektif baru tentang kasus kematian Wayan Mirna Salihin.

Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso

Film dokumenter ini memaparkan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab yang melingkupi persidangan Jessica Wongso, bertahun-tahun setelah kematian sahabatnya.