Menentang Keputusan Aldila Jelita dan Indra Bekti Rujuk, Ibunda Minta Keduanya Introspeksi Diri

TRIBUNNEWS.COM - Menentang keputusan Aldila Jelita dan presenter Indra Bekti rujuk, ibunda Dila minta keduanya introspeksi diri.

Bercerai pada bulan April lalu, Aldila Jelita dan Indra Bekti resmi rujuk pada Jumat (25/82923).

Namun, keputusan keduanya untuk rujuk justru mendapat reaksi keras dari ibunda Aldila Jelita, Marjam Abdurahman.

Marjam Abdurahman pun geram dengan keputusan rujuk yang diambil putrinya.

Bahkan Marjam Abdurahman pun dengan tegas meminta Aldila Jelita dan Indra Bekti saling introspeksi.

"Bekti tolong introspeksi, Dila tolong introspeksi," kata Marjam Abdurahman dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (28/8/2023).

Marjam Abdurahman pun bersikukuh mempertahankan Aldila Jelita sebagai darah dagingnya.

"It's mean I'am not wrong, saya sampai mati akan mempertahankan hak saya 'kamu (Dila) anak saya, saya akan pertahankan," sambungnya.

Atas hal itu, Marjam Abdurahman pun tak peduli dengan cacian orang yang ia dapatkan.

"Sekarang ini orang mau mencaci saya bahwa seorang ibu jahat tidak mau melepaskan darah dagingnya. Kalian lihat dulu dong," tegasnya.

Dalam tayangan tersebut Marjam Abdurahman sempat menyinggung soal kesalahan yang pernah dilakukan Indra Bekti.

Hal itu pula yang membuatnya meradang hingga menentang keputusan Indra Bekti dan Aldila Jelita rujuk.

Pengakuan ibunda Aldila Jelita yang syok hingga gemetaran mendengar kabar putrinya rujuk dengan Indra Bekti. (Tangkapan layar YouTube Intens Investigasi)

"Bagaimana kalau punya anak diambil dengan 'penjahat' masih mau menyerahkan lagi?" serunya.

Marjam Abdurahman mengatakan dirinya tidak asal menuduh.