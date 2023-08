Chord Gitar dan Lirik Lagu Rohani Sejauh Timur dari Barat - Nikita: Betapa Besar Kasih

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu rohani yang berjudul Sejauh Timur dari Barat yang dinyanyikan oleh Nikita.

Lagu Sejauh Timur dari Barat ini dirilis pada 2014 yang lalu.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Rohani Sejauh Timur dari Barat - Nikita:

[Verse]

C Am Em F

Sejauh Timur dari Barat Engkau membuang dosaku

Dm G C G

Tiada kau ingat lagi pelanggaranku

C Am Em F

Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku

Dm G C G

Tiada kau perhitungkan kesalahanku

[Chorus]

C C/E F

Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan

Dm G C G

Tak Kau pandang hina hati yang hancur

C C/E F

Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan

Dm G C

Pengampunan yang kau beri pulihkanku

(Tribunnews.com)