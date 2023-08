Melahirkan Anak Pertama, Jennifer Coppen Unggah Momen Pertama Kali Memberi ASI

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Jennifer Coppen membagiman kabar bahagia perihal kelahiran anak pertamanya.

Dalam unggahan di media sosial miliknya, diketahui bahwa Jennifer Coppen melahirkan anak perempuan.

Jennifer mengunggah momen dirinya pertama kali memberi ASI kepada buah hatinya itu, Selasa (29/8/2023).

Dalam unggahannya juga diketahui bahwa putrinya itu lahir pada Senin (28/8/2023) kemarin.

"Sepuluh jari kecil, sepuluh jari kaki yang sempurna. Kau penuhi hati kami dengan cinta yang melimpah," ujar Jennifer Coppen dikutip Tribunnews.com.

"28 Agustus 2023, 06.25 am, kami telah dikaruniai seorang putri cantik dengan berat 3.4 kg dan panjang 54 cm dalam keadaan sehat sempurna," terang Jennifer.

Terakhir Jennifer Coppen menuliskan nama buah hatinya yakni Kamari Sky Wassink.

"Welcome our little one Kamari Sky Wassink," ucap Jennifer.

Sekedar informasi, kabar soal kehamilan Jennifer Coppen sempat membuat publik ramai beberapa waktu lalu.

Namun Jennifer Coppen tetap cuek dan terus menjaga kehamilannya hingga melahirkan putri pertama.