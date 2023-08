Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Sampai Disini - D'Masiv: Segalanya Telah Kuberikan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Cinta Sampai Disini yang dipopulerkan oleh grup band D'Masiv.

Lagu ini masuk dalam album Perubahan yang dirilis pada tahun 2008.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Cinta Sampai Disini - D'Masiv:

[Intro]

Am C F G 2x

Am G F

mencoba tuk pahami

Am G F

mencari celah hatimu

Am G F

bila harus menangis aku kan menangis

Am G F

namun air mata ini telah habis

[Chorus]

Am C

segalanya telah kuberikan

G F

tapi kau tak pernah ada perhatian

Am C

mungkin kita harus jalani

G F G

cinta memang cukup sampai di sini

[Intro]

Am C F G 2x

Am G F

mencoba tuk rasuki

Am G F

menyentuh palung jiwamu

Am G F

bila harus mengiba, aku kan mengiba

Am G Am G F

namun rasa ini telah sampai di ujung lelahku

[Chorus]

Am C

segalanya telah kuberikan

G F

tapi kau tak pernah ada perhatian

Am C

mungkin kita harus jalani

G F G

cinta memang cukup sampai di sini

[Interlude]

Am C G F G 2x

Kembali ke Chorus 2x

[Coda]

Am C F G

