Chord Gitar dan Lirik Lagu Dumes - Happy Asmara: Koyo Lagi Wingi, Awakdewe Iso Ngobrol Tekan Wengi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Dumes yang dinyanyikan oleh Happy Asmara.

Lirik lagu ini ditulis oleh Andry Priyanta.

Official live video music lagu ini telah diunggah di kanal YouTube RC Music pada 15 Agustus 2023, lalu.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Dumes - Happy Asmara:

Intro: F G Em Am -A

Dm G-G

C E Am A

seprene ro aku senenge karo liyane

Dm G

arep cemburu kok dudu sopo sopone

Em E Am

sing awale perhatian

Dm G

ning akhire slirahmu sing

C

malah ngilang

F G Em

ra pengen liyane

Am

pengenku siji mung kowe

Dm G

kenyataane dudu aku

C

ning njero atimu

Chorus:

F

iseh sok kelingan

G Em

kabeh kenangan sing tau dilakoni

A Dm

kebayang-bayang nganti kegowo ngimpi

G

iso nggawe nyaman ra jaminan

C

nduweni atimu

F

koyo lagi wingi

G Em

awakdewe iso ngobrol tekan wengi

A Dm

kroso sliramu sing wong paling gemati

G C

ora nyongko kowe sing paling nglarani

Int. : Fm C Fm G

F G Em

ra pengen liyane

Am

pengenku siji mung kowe

Dm G

kenyataane dudu aku

C

ning njero atimu

Chorus:

F

iseh sok kelingan

G Em

kabeh kenangan sing tau dilakoni

A Dm

kebayang-bayang nganti kegowo ngimpi

G

iso nggawe nyaman ra jaminan

C

nduweni atimu woo

F

koyo lagi wingi

G Em

awakdewe iso ngobrol tekan wengi

A Dm

kroso sliramu sing wong paling gemati

G Am G

ora nyongko kowe sing paling nglarani

(Tribunnews.com)