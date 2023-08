Chord Gitar dan Lirik Lagu Kursi Goyang - Fourtwnty : Hai Puan dan Tuan Pulang Kala Luang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah chord gitar dan lirik lagu Kursi Goyang milik grup band indie Fourtwnty.

Lagu Kursi Goyang sudah dirilis Fourtwnty dengan video liriknya pada 23 Februari 2021 di kanal YouTube Fourtwnty Music.

Simak chord kunci gitar dan lirik lagu Kursi Goyang - Fourtwnty, dibawah ini:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Larasuka - Fourtwnty : Tertawa Luarku, Menangis Dalamnya

Intro CMaj7 F CMaj7 F..

CMaj7 F

raharja.. yang berlimpah harta..

CMaj7 F

kosong hatinya.. hebat di dunia..

Am

ternyata oh ternyata

G F

gagal tafsirmu tentang bahagia..

Am G F

menepilah.. membuka peta mencari makna..

Fm

rumahnya..

Chorus

Dm G C A

hai puan.. dan tuan pulang.. kala luang

Dm G E

tenang-tenang.. tempatmu di kursi goyang..

Dm G C A

hai tuan.. dan puan tuang.. air senang

Dm E CMaj7 F

kala petang.. lara.. hilang..

CMaj7 F

tertawa.. yang terlihat mata..

CMaj7 F

hambar rasanya.. yang teristimewa..

Am G F

oh menurut hamba nyatanya hanya biasa..

Am G F

menepilah.. membuka mata mencari makna

Fm

rumahnya..

Chorus

Dm G C A

hai puan.. dan tuan pulang.. kala luang

Dm G E

tenang-tenang.. tempatmu di kursi goyang..

Dm G C A

hai tuan.. dan puan tuang.. air senang

Dm E

kala petang.. ooh..

F C

papa parampam..

F C

berdendang lalu bergoyang..

F C

papa parampam..

-A Dm G F

fana merah jambu tembangnya..

C F

pararam pa.. pa..rara

C Dm Bm E F#

pararam pa.. param param pa..

Chorus Overtone

Em A D B

hai puan.. dan tuan pulang.. kala luang

Em A F#

tenang-tenang.. tempatmu di kursi goyang..

Em A D B

hai tuan.. dan puan tuang.. air senang

Em F# D G D

kala petang.. lara.. hilang..

(Tribunnews.com)