Lirik dan Terjemahan Lagu Am I Bothering You - Reality Club: Love is a Myth, Depends Who You're With

Berikut lirik dan terjemahan lagu Am I Bothering You yang dinyanyikan oleh Reality Club.

Lagu Am I Bothering You telah dirilis pada Mei 2023 dan merupakan single dalam album yang bertajuk Reality Club Present...

Diketahui, lagu Am I Bothering You mengisahkan tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi tiba-tiba menjadi asing karena terpaksa berpisah oleh keadaan.

Official lirik video lagu Am I Bothering You telah dirilis di YouTube REALITY CLUB pada 26 Mei 2023.

Lirik dan Terjemahan Lagu Am I Bothering You - Reality Club:

[Verse 1]

We're both strangers to a miracle

Kita berdua asing dengan keajaiban

We've had our eyes locked for a while

Kita telah mengunci mata kita untuk sementara waktu

I've completed all the courses I need to understand my loneliness

Aku telah menyelesaikan semua hal yang aku butuhkan untuk memahami kesepianku

I've accepted that maybe we're meant for a different time

Aku telah menerima bahwa mungkin kita ditakdirkan untuk waktu yang berbeda

[Pre-Chorus]

But then out of the blue, a spark or two

Tapi kemudian tiba-tiba, satu atau dua percikan

Seems to generate

Tampaknya menghasilkan

[Chorus]

Now I'm bothering you, it's bothering me

Sekarang aku mengganggumu, itu menggangguku

What can I do? What should I do?

Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan?

We're not too far, look where we are

Kita tidak terlalu jauh, lihat di mana kita berada

Bothering me, bothering you

Menggangguku, mengganggumu

[Verse 2]

We fill our days with hypotheticals (ooh ooh)

Kita mengisi hari-hari kita dengan hipotesis (Ooh ooh)

Living vividly in our minds (ooh ooh)

Hidup dengan jelas dalam pikiran kita (Ooh ooh)

We take apart our dreams with heavy heart

Kita membongkar impian kita dengan berat hati

But I know that maybe we can start something right

Tapi aku tahu mungkin kita bisa memulai sesuatu dengan benar

[Pre-Chorus]

But then out of the blue, a spark or two

Tapi kemudian tiba-tiba, satu atau dua percikan

Seems to generate

Tampaknya menghasilkan

[Chorus]

Now I'm bothering you, it's bothering me

Sekarang aku mengganggumu, itu menggangguku

What can I do? What should I do?

Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan?

We're not too far, look where we are

Kita tidak terlalu jauh, lihat di mana kita berada

Bothering me, bothering you

Menggangguku, mengganggumu

Lost in the sea, feel so complete

Tersesat di laut, terasa begitu lengkap

Love is a myth, depends who you're with

Cinta adalah mitos, tergantung dengan siapa kamu

Bothering me, bothering you

Menggangguku, mengganggumu

Ooo

Ooo

[Pre-Chorus]

But then out of the blue, a spark or two

Tapi kemudian tiba-tiba, satu atau dua percikan

Seems to generate

Tampaknya menghasilkan

And you with similar views, you know my heart

Dan kamu memiliki pandangan yang sama, kamu tahu hatiku

Did incinerate

Apakah membara

[Chorus]

Now I'm bothering you, it's bothering me

Sekarang aku mengganggumu, itu menggangguku

What can I do? What should I do?

Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan?

We're not too far, look where we are

Kita tidak terlalu jauh, lihat di mana kita berada

Bothering me, bothering you

Menggangguku, mengganggumu

Lost in the sea, feel so complete

Tersesat di laut, terasa begitu lengkap

Love is a myth, depends who you're with

Cinta adalah mitos, tergantung dengan siapa kamu

Bothering me, bothering you

Menggangguku, mengganggumu

[Outro]

(Ooh ooh, ooh ooh)

(Ooh ooh, ooh ooh)

(Ooh ooh, ooh ooh)

(Ooh ooh, ooh ooh)

(Ooh ooh, ooh ooh)

(Ooh ooh, ooh ooh)

(Ooh ooh, ooh ooh)

(Ooh ooh, ooh ooh)

