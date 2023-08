Belum 24 Jam di Hotel Kota Bangkok, Wulan Guritno Pulang Lebih Awal ke Indonesia, Dipanggil Polisi?

TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru ini Wulan Guritno di Insta Story-nya membagikan keberadaannya di sebuah hotel di Bangkok, Thailand.

Yang dipostingnya adalah hidangan menu makanan disertai kartu ucapan selamat datang.

Postingan selanjutnya, Wulan mengunjungi Mystery Mansion Bangkok.

Ada pula pertunjukan tari yang dipostingnya.

Termasuk kebersamaannya dengan sejumlah remaja perempuan dalam satu mobil.

Namun, tak sampai 24 jam, Wulan memosting foto koper dan tas.

Postingan itu disertai keterangan, "early flight, pulang duluan, titip London ya."

London Abigail adalah anak kedua Wulan Guritno dari pernikahannya dengan Aldilla Dimitri.

London beberapa waktu silam mewakili sekolahnya mengikuti kompetisi di Bangkok, Thailand.

Wulan sempat memosting foto putrinya di akun Instagramnya.

Pada keterangan, Wulan menyampaikan ucapan selamat atas prestasi anaknya itu.

"Congratulations my love. So proud of you my baby girl, 1 gold medal for scholar's challenge, 1 silver medal for debate. And qualified for the final round 'the tournaments of the Champions at YALE USA' Well done," tulis Wulan.

Namun, Wulan tak bisa lebih lama lagi berada di Bangkok bersama putrinya.

Ia pulang ke Indonesia lebih awal.