Chord Gitar Lagu Tunggu Aku di Jakarta - Sheila On 7 dari Kunci G

Aksi panggung grup band Sheila On 7 di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (20/5/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Tunggu Aku di Jakarta yang dipopulerkan oleh band Sheila On 7.

Lagu Tunggu Aku di Jakarta termuat dalam album bertajuk Kisah Klasik Untuk Masa Depan.

Intro : G

G

Masih saja kuteringat kata iringi kau pergi

Em

Jadikan sore itu satu janji

Am

Kau akan setia untukku, kembali untuk diriku

D

Mengingatku walau aku jauh

G

Akupun sempat janjikan, kukayuh semua mimpiku

Em

Kulabuh tepat di kotamu..

Am

Dan kaupun slalu janjikan kau kan menungguku datang

D

Bersatu kembali seperti dulu

(*)

G

Dan bila akupun rindu pada nyamannya kecupmu

Em

Pada indahnya tawamu

Am

Kudendangkan dengan gitar lagu-lagu kesayangan

D

Sambil kuingat indah wajahmu

Am G D

Oo... oo... ooo...

Am G D

Oo... oo... ooo...

Chorus :

G F

Tunggulah aku di Jakartamu

Am D

Tempat labuhan semua mimpiku

G F

Tunggulah aku di kota itu

Am D

Tempat labuhan semua mimpiku

Int. : G Em G Em

==> Kembali ke : (*), Chorus

Outro : G F Am D

