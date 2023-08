Lirik dan Terjemahan Lagu Four Summers - Reality Club: I Really Wanna See You Again

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Four Summers yang dinyanyikan oleh Reality Club.

Lagu Four Summers telah dirilis pada Mei 2023 dan merupakan single dalam album yang bertajuk Reality Club Present.

Official lirik video lagu Four Summers telah dirilis di YouTube REALITY CLUB pada 26 Mei 2023.

Lirik Lagu Four Summers - Reality Club:

[Verse 1]

Four summers were never enough

To keep us together

Bad times, they didn't seem so rough

You know you're my pain reliever

[Chorus]

What do you do when all is through?

When all is said and done

Where did you go? Who are you now?

I really wanna see you again

I really wanna be your best friend

[Bridge]

I'll even let go of my ego in saying this

'Cause I just wanna see you again

[Instrumental]

[Chorus]

What do you do when all is through? (We shared our youth together, heard now you're doing better) (Life isn't easy, life is a mystery)

When all is said and done (Life isn't easy, life is a mystery)

Where did you go? Who are you now? (Forever keep me waiting, your presence slowly fading) (Life isn't easy, life is a mystery)

I really wanna see you again (We shared our youth together, heard now you're doing better) (Life isn't easy, life is a mystery)

I really wanna be your best friend (Forever keep me waiting, your presence slowly fading) (Life isn't easy, life is a mystery)

[Outro]

I'll even let go of my ego in saying this

'Cause I just wanna see you again

Terjemahan Lagu Four Summers - Reality Club:

Empat musim panas tidak pernah cukup

Untuk menjaga kita tetap bersama

Saat-saat buruk, sepertinya tidak terlalu sulit

Kau tahu kau pereda nyeriku

Apa yang kau lakukan ketika semuanya selesai?

Ketika semuanya sudah dikatakan dan selesai

Kau mau pergi ke mana? Siapa kamu sekarang?

Aku benar-benar ingin melihatmu lagi

Aku benar-benar ingin menjadi sahabatmu

Aku bahkan akan melepaskan egoku dengan mengatakan ini

Karena aku hanya ingin melihatmu lagi

Apa yang kau lakukan ketika semuanya selesai? (Kami berbagi masa muda kami bersama-sama, mendengar sekarang kau melakukan lebih baik) (Hidup tidak mudah, hidup adalah sebuah misteri)

Ketika semua dikatakan dan dilakukan (Hidup tidak mudah, hidup adalah misteri)

Kamu mau pergi ke mana? Siapa kamu sekarang? (Selamanya membuatku menunggu, kehadiranmu perlahan memudar) (Hidup tidak mudah, hidup adalah misteri)

Aku benar-benar ingin bertemu denganmu lagi (Kita berbagi masa muda kita bersama, mendengar sekarang kau lebih baik) (Hidup tidak mudah, hidup adalah misteri)

Aku benar-benar ingin menjadi sahabatmu (Selamanya membuatku menunggu, kehadiranmu perlahan memudar) (Hidup tidak mudah, hidup adalah misteri)

Aku bahkan akan melepaskan egoku dengan mengatakan ini

Karena aku hanya ingin melihatmu lagi

(Tribunnews.com)