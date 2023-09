Chord Gitar Amin Paling Serius - Sal Priadi ft Nadin Amizah, Dibawakan Salma di Indonesian Idol 2023

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Amin Paling Serius yang diciptakan oleh Sal Priadi.

Lagu Amin Paling Serius ini juga dipopulerkan Sal Priadi dan Nadin Amizah.

Selain itu, lagu ini juga dibawakan oleh Salma Salsabil pada Final Showcase 1 Indonesian Idol 2023.

Saat itu, penampilan Salma Salsabil membuat para juri terpukau dengan suaranya yang menggelegar.

Diketahui, lagu Amin Paling Serius menceritakan tentang kisah cinta dengan latar belakang seseorang yang masing-masing berbeda.

Keduanya memanjatkan doa-doanya dengan amin yang paling serius untuk perjalanan cinta mereka berdua

Chord Gitar dan Lirik Lagu Amin Paling Serius - Sal Priadi

Intro: C Fm C F

Am G D..Dm Fm G..

C F

Aku tahu kamu lahir dari

C Gm

Cantik utuh cahaya rembulan

Am

Sedang aku dari badai

F

Marah riuh yang berisik

Dm G

Juga banyak hal-hal yang sedih

C F

Tapi menurut aku kamu cemerlang

C Gm

Mampu melahirkan bintang-bintang

Am

Menurutku ini juga

Dm

Karena hebatnya badaimu

F G

Juga karena lembutnya tuturmu

Am E

Tuk petualangan ini

Am D Dm

Mari kita ketuk pintu yang sama

Dm

Membawa amin paling serius

G

Seluruh duniaaa...

Reff:

C

Bayangkan betapa

Am

Cantik dan lucunya

Dm

Gemuruh petir ini

Fm

Disanding rintik-rintik

Em A

Yang gemas.. dan merayakan

Dm

Amin paling serius

G (C)

Seluruh dunia..

Int. C Fm C F

Am G D..Dm Fm G..

C F

Aku tahu kamu tumbuh dari

C Gm

Keras kasar sebuah kerutan

Am

Sedang aku dari pilu

F

Aman yang terlalu palsu

Dm G

Juga semua yang terlalu baik..

C F

Tapi menurut aku kamu cemerlang

C Gm

Mampu melahirkan bintang-bintang

Am

Menurutku ini juga

F

Karena lembutnya sikapmu

Dm G

Juga sabarmu yang nomor satu..

Am E

Tuk petualangan ini

Am D Dm

Mari kita ketuk pintu yang sama

Dm

Membawa amin paling serius

G

Seluruh dunia..

Reff:

C

Bayangkan betapa

Am

Cantik dan lucunya

Dm

Gemuruh petir ini

Fm

Disanding rintik-rintik

Em A

Yang gemas dan merayakan

Dm

Amin paling serius

G Fm Em

Seluruh dunia.. aaa..

Dm

Amin paling serius

G C

Seluruh dunia..

(Tribunnews.com)