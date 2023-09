Daftar Pemain Film The Nun 2, Bonnie Aarons sebagai Valak hingga Taissa Farmiga Jadi Suster Irene

Poster film The Nun 2 (2023) - Pemain film The Nun 2 yang akan rilis pada 6 September 2023. Akan ada Bonnie Aarons sebagai Valak hingga Taissa Farmiga jadi Suster Irene.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar pemain film The Nun 2 yang akan rilis pada 6 September 2023.

Film The Nun 2 merupakan sekuel dari film The Conjuring dan The Nun pertama pada 2018.

Dikutip dari laman IMDb, film The Nun 2 ini disutradarai oleh Michael melalui rumah produksi Warner Bros. Pictures.

Kisah dalam film The Nun 2 menceritakan tentang upaya Suster Irene (Taissa Farmiga) berhadapan lagi dengan kekuatan jahat yang sangat besar, Valak, sang biarawati iblis demi kedamaian hidupnya serta orang-orang di sekitarnya.

Aktris Taissa Farmiga kembali berperan dalam film The Nun 2 sebagai Suster Irene.

Selain itu, film The Nun 2 juga diperankan oleh sejumlah aktris dan aktor ternama.

Lebih lengkapnya, berikut daftar pemain film Nun 2 yang dikutip dari laman Collider:

Daftar Pemain Film The Nun 2

1. Bonnie Aarons

Bonnie Aarons akan kembali berperan sebagai Valak, sosok biarawati iblis yang menghantui alam semesta The Conjuring.

Aarons pertama kali muncul sebagai biarawati iblis di The Conjuring 2 , di mana dia mulai menghantui keluarga Warren.

Diketahui, Aarons sering mengambil peran dengan mengenakan riasan liar dan prostetik untuk memerankan karakter yang menakutkan, termasuk banyak setan hingga vampir.

2. Taissa Farmiga

Taissa Farmiga di The Nun 2 (2023)

Peran Suster Irene kembali diperankan oleh Tarissa Farmiga.