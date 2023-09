Deretan Tayangan Terbaru Prime Video September 2023, The Continental: From the World of John Wick

Cuplikan adegan The Continental: From the World of John Wick. - Simak deretan tayangan terbaru di Prime Video periode September 2023 dalam artikel ini.

--TAYANGAN YANG TAK BISA DILEWATKAN--

The Wheel of Time Season 2

Tanggal tayang: 1 September

Sinopsis: The Wheel of Time Season 2 dibuat berdasarkan serial fantasi terlaris karya Robert Jordan.

The Wheel of Time mengikuti Rand al'Thor (Josha Stradowski, Gran Turismo) yang menyadari ternyata dirinya adalah The Dragon Reborn.

The Dragon Reborn merupakan sosok berbahaya dari masa lampau yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia atau malah mungkin menghancurkannya.

Dengan adanya ancaman dari The Dark One, sekelompok penyihir yang kuat berjuang untuk melindungi Rand dan memperhitungkan kekuatannya yang terus berkembang, sembari menghadapi situasi yang menggila.

Roda Waktu berubah dan Pertempuran Terakhir pun segera mendekat. Meskipun Rand mengira dia telah menghancurkan The Dark One, kejahatan belum sepenuhnya hilang dari dunia.

Di musim kedua ini, ancaman-ancaman lama dan baru masih menghantui kelompok Two Rivers, yang kini telah terpencar di seluruh dunia.

Sang wanita yang dulu menemukan dan membimbing mereka kini tidak mampu lagi untuk memberikan pertolongan.